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Киноафиша Новости Джессика Честейн сыграет элитного следователя под прикрытием в новом мини-сериале от Apple

Джессика Честейн сыграет элитного следователя под прикрытием в новом мини-сериале от Apple

28 марта 2023 12:21
Джессика Честейн сыграет элитного следователя под прикрытием в новом мини-сериале от Apple

Разработкой шоу руководит создательница «Анатомии скандала» и «Американцев».

По информации Variety, Джессика Честейн планирует исполнить главную роль в новом мини-сериале от Apple под названием The Savant («Ученый»).

Сериал вдохновлен реальной историей, впервые освещенной в статье журнала Cosmopolitan в августе 2019 года. Данный текст посвящен женщине-следователю, известной под прозвищем The Savant. Она проникает в различные экстремистские интернет-группы, чтобы выследить самых агрессивных их участников и тем самым предотвратить крупномасштабные теракты. Благодаря ее работе правоохранительные органы США смоги спасти множество невинных жизней. Детали сюжета самого шоу пока держатся в секрете.

Разработкой проекта занимаются студии Fifth Season и Anonymous Content. Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала выступает Мелисса Джеймс Гибсон, ранее работавшая над «Анатомией скандала» и «Американцами». Постановщиком шоу назначен Мэтт Хейнеман, наиболее известный по военной драме «Частная война» и документальной ленте «Ретроград». Автор оригинальной статьи Cosmopolitan Андреа Стэнли выполняет функции консультанта съемочной команды.

Последними проектами Честейн на данный момент являются биографический сериал «Джордж и Тэмми», в котором она исполнила главную роль в паре с Майклом Шенноном, и боевик «Код 355». Помимо The Savant, в будущем актриса появится в триллере «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй, безымянной драме Мишеля Франко и комедии Plus One («Плюс один»).

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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