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Киноафиша Новости Джеки Чан, Пол Радд и Сет Роген озвучат персонажей нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

Джеки Чан, Пол Радд и Сет Роген озвучат персонажей нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

6 марта 2023 14:08
Джеки Чан, Пол Радд и Сет Роген озвучат персонажей нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

Дебютный тизер на подходе.

На недавней церемонии Nickelodeon Kids’ Choice Awards Сет Роген огласил полный голосовой актерский состав нового полнометражного мультфильма о Черепашках-ниндзя.

Зеленых братьев-мутантов из канализации Нью-Йорка озвучат Николя Канту (Леонардо), Брэйди Нун (Рафаэль), Шеймон Браун — младший (Микеланджело) и Миха Абби (Донателло), а голос их учителю Сплинтеру подарит легенда комедийных боевиков Джеки Чан. В остальную команду вошли Пол Радд (Мондо Гекко), Роуз Бирн (Кожеголовая), Джанкарло Эспозито (Бакстер Стокман), Айо Эдебири (Эйприл О’Нил), Хэннибал Бёресс (Дженгис Фрог), Айс Кьюб (Суперфлай), Майя Рудольф (Синтия Утром), Натасия Димитриу (Шизолет) и рэпер Post Malone (Рэй Филлет). Бибопа и Рокстеди озвучили сам Роген и, соответственно, Джон Сина.

Джеки Чан, Пол Радд и Сет Роген озвучат персонажей нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

Режиссером анимационного блокбастера Paramount Pictures выступил Джефф Роу («Митчеллы против машин»). Сценарий написали Брендан О’Брайэн («Соседи. На тропе войны») и Линдси Бир («Волшебный Орден»). Роген также выступает исполнительным продюсером проекта.

Оригинальное название мультика — «Черепашки-ниндзя: Мутантский переполох» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem). Дебютный тизер выйдет уже сегодня, 6 марта, а премьера картины состоится 4 августа.

Фото: Paramount Pictures; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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