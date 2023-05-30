Драма «Нина» с Юлией Пересильд вошла в программу Шанхайского кинофестиваля

Российская драма «Нина» с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым была отобрана в основную программу 25-го Шанхайского международного кинофестиваля. Фильм онлайн-кинотеатра KION стал единственным российским проектом, попавшим в конкурс смотра.

Картина повествует о логопеде Нине, у которой есть все, о чем можно мечтать: заботливый муж, маленький сын и любимая работа. Однажды идеальная жизнь героини оказывается потревожена неожиданным звонком бывшего возлюбленного Руслана, который сообщает ей, что смертельно болен, и умоляет ее приехать в Тбилиси, где они некогда познакомились. Получив одобрение от своего супруга, полностью доверяющего жене, Нина отправляется в Грузию, где ее судьба меняется навсегда.

В картине также сыграли Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе. Режиссером выступила Оксана Бычкова, наиболее известная как режиссер «Питер FM» и «Чего хочет Слава?». Фильм был создан студиями Pan-Atlantic Studio и 20 Steps при поддержке Министерства культуры России и «МТС Медиа».

Шанхайский международный фестиваль — один из крупнейших киносмотров Китая, проводящийся ежегодно с 1993 года. Главным призом основного конкурса мероприятия является статуэтка «Золотой кубок». Ранее ее удостаивались такие картины, как «Никогда в жизни» (2015), «Маленькая Англия» (2013) и «Поцелуй меня еще раз» (2010), а также российская драма «Майор» (2013).

Дебютный показ «Нины» состоится 13 июня.