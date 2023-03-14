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Киноафиша Новости Для экранизации видеоигры «Одни из нас: Часть II» потребуется больше, чем один телесезон

Для экранизации видеоигры «Одни из нас: Часть II» потребуется больше, чем один телесезон

14 марта 2023 10:38
Для экранизации видеоигры «Одни из нас: Часть II» потребуется больше, чем один телесезон

Создатели шоу не уточнили, сколько именно сезонов планируют выпустить в будущем.

Шоураннеры сериала «Одни из нас» Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн заявили, что им потребуется выпустить более одного сезона телешоу, чтобы полностью экранизировать игру «Одни из нас: Часть II».

Отвечая на вопросы журналистов GQ о том, будет ли второй сезон проекта включать в себя весь сюжет второй игры, Мэйзин сказал: «Нет. Ни за что». Дракманн добавил: «Это больше, чем один сезон». Шоураннеры не уточнили о каком именно количестве сезонов идет речь, но Мэйзин отметил:

«Вы верно заметили, что мы пока не говорим о том, сколько у нас будет сезонов. Но фактически правильнее сказать, что больше одного».

Действие «Одних из нас: Часть II» разворачивается через четыре года после финала первой части. Он повествует о дальнейших судьбах всех центральных героев оригинальной истории, в том числе Элли (в сериале сыграна Беллой Рэмзи), Джоэла (Педро Паскаль), Томми (Гэбриел Луна) и Марии (Рутина Уэсли).

Примечательно, что актриса Лора Бэйли, которая озвучила ключевого для сюжета «Одних из нас: Часть II» персонажа по имени Эбби, получила небольшое камео в финале первого сезона сериала. Она сыграла одну из медсестер больницы в Солт-Лейк-Сити, где Элли готовили к операции, пока Джоэл не прервал процедуру.

Ранее Мэйзин и Дракманн также намекали на то, что в будущих сериях фанаты сериала увидят больше сцен с зараженными и совершенно новые виды зомби.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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