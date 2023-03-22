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Gears of War
Gears of War
Gears of War
США / боевик, приключения, ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
О фильме
Экранизация известной серии видеоигр.
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Режиссер
Дэвид Литч
Сценарист
Стюарт Битти
,
Chris Morgan
,
Шейн Салерно
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Epic Games, Microsoft Studios, The Coalition
Другие названия
Gears of War
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Рейтинг фильма
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Обновлено 16 мая 2025
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Новости о фильме
22 марта 2023 13:20
Над сценарием фильма по видеоигре Gears of War работает соавтор «Дюны» и «Доктора Стрэнджа»
Драматург считает первоисточник очень кинематографичным.
14 ноября 2022 16:12
Дэйв Батиста хотел бы сняться в экранизации видеоигры Gears of War
Актер выложил проморолик с собой в образе Маркуса Феникса.
8 ноября 2022 12:54
Netflix готовит полнометражный фильм и анимационный сериал по видеоигре Gears of War
Стриминг в конкурентной борьбе заручился правами на экранизацию.
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