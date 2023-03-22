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Gears of War

Gears of War
США / боевик, приключения, ужасы / 18+

О фильме

Экранизация известной серии видеоигр.

Режиссер Дэвид Литч
Сценарист Стюарт Битти, Chris Morgan, Шейн Салерно
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Epic Games, Microsoft Studios, The Coalition
Другие названия
Gears of War

Рейтинг фильма

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Обновлено 16 мая 2025

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