Данила Козловский сообщил о приостановке карьеры до конца года

Данила Козловский сообщил о том, что планирует сделать перерыв в своей карьере до конца 2023 года. Он отметил, что причиной такого решения послужили «личные обстоятельства».

Кроме того, актер объявил, что все спектакли Театра Европы с его участием, запланированные на май 2023 года, были отменены. Данная информация также была опубликована на официальнымом сайте театра. Изначально Козловский должен был сыграть в постановке «Гамлета» 20 и 21 апреля. Позже спектакль был перенесен на соответствующие числа мая, а теперь и вовсе удален из программы.

Ранее Козловский заявил в социальных сетях, что подвергся травле из-за своей предполагаемой связи с США. Актер категорически опроверг эти обвинения, объяснив, что его частые визиты в Америку связаны с тем, что там проживает его сын, и никаким двойным гражданством он не обладает. Он также пообещал, что не подастся давлению и продолжит работать в России несмотря ни на что.

Козловский наиболее известен по спортивной драме «Легенда №17», исторической драме «Викинг» и фильму-катастрофе «Экипаж». Последними его проектами на данный момент являются фэнтезийный сериал «13 клиническая» и телепостановка «Происшествие в стране Мульти-Пульти».