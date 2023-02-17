Босс студии Sony Pictures хотел бы выпустить полнометражный фильм «Одни из нас»

Глава студии Sony Pictures Entertainment Том Ротман мечтает о том, чтобы компания занялась разработкой полнометражного фильма по видеоигре The Last of Us. Об этом он рассказал в интервью Business Insider. Хотя в данном случае Ротман имеет в виду именно самостоятельный проект от Sony, он также отметил, что очень рад успехам стартовавшего недавно сериала-экранизации от HBO:

«Я очень рад за сериал и думаю, что этот сюжет действительно лучше подходит для формата телевизионного шоу. Я завидую его создателям в лучшем смысле этого слова».

Функционер также рассказал журналистам о своем решении не подвергать цензуре фильмы «Человек-паук: Нет пути домой» и «Однажды в... Голливуде» даже после того, как это начало угрожать компании потерей китайского проката и больших прибылей:

«Мы отказались выполнять многие требования, связанные с цензурой. Например, мы отказались убрать одну сцену из «Однажды в... Голливуде». Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы можем изменить фильм, чтобы несколько снизить градус насилия или сексуальности в нем. Так часто происходит с версиями наших картин для телевидения и авиакомпаний. Но мы никогда не будем редактировать заложенные в проект идеи».

Ранее власти Китая запретили прокат «Человека-Паука: Нет пути домой» на территории своей страны из-за того, что Sony отказалась вырезать из фильма сцену со Статуей Свободы.

Ротман также выразил надежду на то, что в будущем цензурная политика китайских властей изменится:

«Китай в значительной степени закрыт для американских фильмов. Если я не ошибаюсь, ни один фильм Marvel не попал в китайский прокат за последние три года. Но в последнее время ситуация начала меняться в лучшую сторону, и я надеюсь, что в будущем она продолжит развиваться в сторону открытости».

До недавнего времени последним фильмом Marvel, официально попавшим в китайский прокат, был «Человек-Паук: Вдали от дома» (2019). Однако в этом году власти страны объявили о намерении возобновить показы картин студии. Уже в этом месяце в Китае выйдет прошлогодняя «Черная Пантера: Ваканда навеки», за которой последует «Человек-муравей и Оса: Квантомания».