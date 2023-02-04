«Бэтмен» Тима Бертона получил трейлер в стиле современных супергеройских фильмов

Официальный Youtube-канал студии DC опубликовал обновленную версию трейлера классического супергеройского фильма «Бэтмен» Тима Бертона.

Картина вышла на экраны в 1989 году. Главные роли в ней исполнили Майкл Китон («Бердмен»), Джек Николсон («Пока не сыграл в ящик»), Ким Бейсингер («Секреты Лос-Анжелеса»), Роберт Вул («Доброе утро, Вьетнам») и Пэт Хингл («Великолепие в траве»).

По сюжету, юный наследник богатого рода Брюс Уэйн (Китон) становится свидетелем убийства собственных родителей. Много лет спустя он решает отомстить криминальному миру за свою утрату, став неуловимым мстителем и устрашающим борцом с преступностью по прозвищу Бэтмен. Заинтересовавшись легендами и слухами, окружающими мрачного защитника города Готэм, журналистка Вики Вэйл (Бейсингер) решает во что бы то ни стало выяснить личность человека, скрывающегося за его черной маской. В это же время мафиози Джек Напье (Николсон), скрываясь от полиции, случайно падает в резервуар с опасными химикатами. Купание в веществах преображает его, превращая в опасного преступника-психопата Джокера.

Обновленный трейлер выполнен в стиле современных супергеройских фильмов. В частности, в нем мы можем увидеть такие примечательные для последних представителей жанра приемы, как резкий монтаж, уход в черный экран и напряженная музыка. В целом от ролика создается ощущение, будто бы в фильм было добавлено больше элементов триллера в сравнении с оригиналом, который в первую очередь известен как классическая геройская история.