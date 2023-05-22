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Киноафиша Новости Бенедикт Камбербэтч получил роль в байопике о Бобе Дилане

Бенедикт Камбербэтч получил роль в байопике о Бобе Дилане

22 мая 2023 16:07
Бенедикт Камбербэтч получил роль в байопике о Бобе Дилане

В фильме также снимутся Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Моника Барбаро.

Бенедикт Камбербэтч («Кошачьи миры Луиса Уэйна») присоединился к актерскому составу будущего биографического фильма A Complete Unknown («Полная неизвестность»), посвященного жизни музыканта и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана. Об этом рассказал режиссер проекта Джеймс Мэнголд на дебютном показе своей новой картины «Индиана Джонс и колесо судьбы», прошедшем на Каннском фестивале.

Роль Дилана в картине исполнит Тимоти Шаламе («Целиком и полностью»). Камбербэтч воплотит на экране образ певца и фолк-исполнителя Пита Сигера, сильно повилявшего на творчество юного Дилана. Музыка Сигера вдохновила его на поиски своего собственного уникального звучания. Он стал для Дилана настоящим учителем еще до того, как они познакомились лично, а позже также выступил одним из его первых покровителей.

Кроме Шаламе и Камбербэтча, в фильме снимутся Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик») и Эль Фаннинг («Дождливый день в Нью-Йорке»).

Мэнголд наиболее известен по лентам «Логан», «Ford против Ferrari» и «Рыцарь дня». Во время выступления на Каннском фестивале он также заявил, что работает над A Complete Unknown вместе со студией Searchlight Pictures и ему очень нравится это сотрудничество:

«Searchlight действительно стала для меня домом»

Дата выхода A Complete Unknown пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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