Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер нового фильма культового режиссера Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» по мотивам одноименного сборника рассказов Роальда Даля. Длительность картины составляет 37 минут. Мировая премьера состоялась вне конкурса на прошедшем Венецианском кинофестивале.

«Генри Шугар» расскажет о 41-летнем зажиточном холостяке (Камбербэтч), который является азартным игроком в карты. Однажды ему попадается книга об индусе Имдаде Хане, обладавшем способностью видеть предметы насквозь. Эта информация захватывает и вдохновляет Генри, жаждущего тоже овладеть этой небывалой способностью, чтобы с ее помощью неизменно побеждать за карточным столом и зарабатывать таким образом много денег.

Прототипом Имдада Хана стал пакистанский фокусник и мистик Куда Бакс.

В актерском составе вместе с Камбербэтчем задействованы Бен Кингсли, Ричард Айоади, Дев Патель, Рэйф Файнс и Руперт Френд. Для Андерсона это уже вторая картина на основе произведений Даля после анимационного фильма «Бесподобный мистер Фокс» (2009).

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг «Удивительной истории Генри Шугара» сейчас составляет 95% на основе 20 отзывов.