«Аватар: Путь воды» стал доступен на стриминговых площадках

Сегодня, 28 марта, состоялся официальный цифровой релиз фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Картина вышла в формате высокой четкости на платформах Apple TV+, Amazon Prime Video, Vudu и Movies Anywhere.

Для зрителей, которым интересно заглядывать за кулисы кинопроизводства, также доступны приблизительно три часа бонусного контента, где создатели подробно рассказывают о живописном мире Пандоры, компьютерной графике и прочих технических тонкостях.

«Аватар: Путь воды» заработал в мировом прокате $2,309,6 млрд, из которых на долю США приходится $680,3 млн. Благодаря этому блокбастер занял третье место в списке самых кассовых фильмов в истории кинематографа, уступив лишь «Мстителям: Финал» (2019) и оригинальному «Аватару» (2009). На минувшей 95-й церемонии вручения премии «Оскар» картина была представлена в четырех категориях, включая «Лучший фильм», но получила статуэтку только за лучшие визуальные эффекты.

В данный момент Кэмерон занимается постпроизводством третьей части, которая выйдет в свет в декабре 2024 года. Также в планах четвертый и пятый фильмы, релиз которых запланирован на декабрь 2026 года и, соответственно, декабрь 2028 года.