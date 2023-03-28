Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я хочу! Я буду!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Аватар: Путь воды» стал доступен на стриминговых площадках

«Аватар: Путь воды» стал доступен на стриминговых площадках

28 марта 2023 15:56
«Аватар: Путь воды» стал доступен на стриминговых площадках

Цифровой релиз состоялся спустя 3,5 месяца после старта проката.

Сегодня, 28 марта, состоялся официальный цифровой релиз фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Картина вышла в формате высокой четкости на платформах Apple TV+, Amazon Prime Video, Vudu и Movies Anywhere.

Для зрителей, которым интересно заглядывать за кулисы кинопроизводства, также доступны приблизительно три часа бонусного контента, где создатели подробно рассказывают о живописном мире Пандоры, компьютерной графике и прочих технических тонкостях.

«Аватар: Путь воды» заработал в мировом прокате $2,309,6 млрд, из которых на долю США приходится $680,3 млн. Благодаря этому блокбастер занял третье место в списке самых кассовых фильмов в истории кинематографа, уступив лишь «Мстителям: Финал» (2019) и оригинальному «Аватару» (2009). На минувшей 95-й церемонии вручения премии «Оскар» картина была представлена в четырех категориях, включая «Лучший фильм», но получила статуэтку только за лучшие визуальные эффекты.

В данный момент Кэмерон занимается постпроизводством третьей части, которая выйдет в свет в декабре 2024 года. Также в планах четвертый и пятый фильмы, релиз которых запланирован на декабрь 2026 года и, соответственно, декабрь 2028 года.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Related video