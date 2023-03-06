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Киноафиша Новости Аманда Сайфред и Ариана ДеБос снимутся в комедии «Свадьба моей бывшей лучшей подруги»

Аманда Сайфред и Ариана ДеБос снимутся в комедии «Свадьба моей бывшей лучшей подруги»

6 марта 2023 15:14
Аманда Сайфред и Ариана ДеБос снимутся в комедии «Свадьба моей бывшей лучшей подруги»

Фильм о девушках, которые намерены спасти свою знакомую от неудачного брака.

Обладательница «Оскара» Ариана ДеБос («Вестсайдская история») и Аманда Сайфред, недавно удостоенная премии «Золотой глобус» за роль в мини-сериале «Выбывшая», возглавили актерский состав комедии «Свадьба моей бывшей лучшей подруги» (My Ex-Friend’s Wedding). Роли в ленте также получили Хлоя Файнмен («Вавилон») и Мэг Штальтер («Хитрости»). Как сообщает Variety, права на кинопрокат приобрела студия Sony Pictures.

Аманда Сайфред и Ариана ДеБос снимутся в комедии «Свадьба моей бывшей лучшей подруги»

В центре сюжета окажутся четыре лучшие подруги детства, получившие пьяное голосовое сообщение от пятой участницы их компании, которая перестала с ними общаться. Накануне своей свадьбы девушка в эмоциональной форме признается своим бывшим подругам, что совершает большую ошибку, выходя замуж. Объединившись, героини благородно решают сорвать церемонию бракосочетания своей отдалившейся знакомой и возродить былую дружбу.

Режиссером выступит Кэй Кэннон, до этого снявшая комедию «Секса не будет!!!» и свежую адаптацию «Золушки» с Камилой Кабейо и Билли Портером. Оригинальный сценарий написали востребованная в Голливуде писательница Тейлор Дженкинс Рейд («Дейзи Джонс и The Six») и Эшли Роджерс.

Съемки «Свадьбы моей бывшей лучшей подруги» стартуют в 2023 году.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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