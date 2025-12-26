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Постер фильма Убийцы по ДНК
5.7
Киноафиша Фильмы Убийцы по ДНК
5.7

Убийцы по ДНК

, 2025
DNA Secrets
США / триллер / 18+
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Постер фильма Убийцы по ДНК
5.7
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О фильме

Марси решает сделать оригинальный подарок на Рождество — покупает всем родственникам наборы для ДНК-тестов. Ей не терпится узнать больше о своём происхождении и семейном древе. Но реакция близких оказывается далеко не радостной. Вскоре Марси понимает, почему: один за другим её родственники начинают погибать при загадочных обстоятельствах. Связь очевидна: все жертвы получили ДНК-тесты. Кто-то отчаянно пытается скрыть тёмный секрет — и готов убивать, чтобы правда никогда не вышла наружу.

В ролях

Грэйс Паттерсон
Marci
Jonathan Stoddard
Роберт Питерс
Роберт Питерс
Suzanne R. Neff
Caroline
Кортни Уорнер
Kate Szekely
Denny Nolan
Dominic
David Greyson
Shotgun Johnny Jones
Пенелопа Мартоне
Пенелопа Мартоне
Young Steph
Lisa Scott
Alexis Baca
Jennifer Brewer
Режиссер Питер Фолди
Сценарист Питер Фолди, Jelena Woehr
Композитор Миша Сегал
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 10 июня 2026
Премьера в мире 26 декабря 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Filmstreet Productions, Spitfire Cinema
Другие названия
DNA Secrets, The DNA Murders, The Child They Hid

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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