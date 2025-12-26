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Марси решает сделать оригинальный подарок на Рождество — покупает всем родственникам наборы для ДНК-тестов. Ей не терпится узнать больше о своём происхождении и семейном древе. Но реакция близких оказывается далеко не радостной. Вскоре Марси понимает, почему: один за другим её родственники начинают погибать при загадочных обстоятельствах. Связь очевидна: все жертвы получили ДНК-тесты. Кто-то отчаянно пытается скрыть тёмный секрет — и готов убивать, чтобы правда никогда не вышла наружу.