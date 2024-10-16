В 2064 году мир буквально окажется на пороге полного разрушения после того, как климат достигнет своей предельной точки кипения. Еще в 2025 году люди возлагали большие надежды, когда была изобретена термоядерная реакция, которая сделает всю энергетику экологически чистой… пока он не был продан с огромной прибылью, и все это не оказалось одной большой аферой. Но Организация Объединенных Наций разработала своего рода устройство для путешествий во времени, чтобы исправить все недоразумения, предложив Хенрику, изобретателю знаменитого реактора, возможность вернуться в прошлое и уничтожить его собственное творение.

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