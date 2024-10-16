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Постер фильма Глобальный катаклизм
5.7
Глобальный катаклизм - Трейлер
Киноафиша Фильмы Глобальный катаклизм
5.7

Глобальный катаклизм

, 2024
Jälkeemme vedenpaisumus
Финляндия, Латвия / драма, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Глобальный катаклизм
5.7
Глобальный катаклизм - Трейлер
Глобальный катаклизм  Трейлер

О фильме

В 2064 году мир буквально окажется на пороге полного разрушения после того, как климат достигнет своей предельной точки кипения. Еще в 2025 году люди возлагали большие надежды, когда была изобретена термоядерная реакция, которая сделает всю энергетику экологически чистой… пока он не был продан с огромной прибылью, и все это не оказалось одной большой аферой. Но Организация Объединенных Наций разработала своего рода устройство для путешествий во времени, чтобы исправить все недоразумения, предложив Хенрику, изобретателю знаменитого реактора, возможность вернуться в прошлое и уничтожить его собственное творение.

В ролях

Elias Westerberg
Markku
Линнея Лейно
Julia
Tuomas Nilsson
Henrik Berg
Петтери Сумманен
Rami
Пихла Пенттинен
Malla
Антти Рейни
Psykologi Laakso
Роберт Энкель
Ханну-Пекка Бьёркман
Тобиаш Зиллиакус
Patrik Berg
Пааво Вестерберг
Йемина Силланпяа
Anna Berg
Vilma Sippola
Режиссер Арто Халонен
Сценарист Ossi Hakala
Композитор Jekabs Nimanis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия / Латвия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 ноября 2025
Премьера в мире 16 октября 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Финляндия K-12

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Производство Art Films Production, Tasse Film
Другие названия
Jälkeemme vedenpaisumus, After Us, the Flood, Depois de Nós, o Dilúvio, Efter oss syndafloden, Po nas choćby potop, Laura Kemell

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb

Трейлеры фильма

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Глобальный катаклизм - Трейлер
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