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Постер фильма Тени прошлого
6.5
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6.5

Тени прошлого

, 2019
Perseguida
Колумбия / триллер / 18+
Постер фильма Тени прошлого
6.5

В ролях

Роберто Эскобар
Harold Molina
Кристина Лилли
Кристина Лилли
Francisca Suárez
María Gaviria
Mariana Durán
Gonzalo Vivanco
Rodriguez
Géraldine Zivic
Nicole Franco
Сценарист Yesid Leone
Композитор Felipe Di Franco, Julián López, Vision Score
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Колумбия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 сентября 2019
Премьера в мире 19 сентября 2019
Дата выхода
10 сентября 2020 Китай

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 350 000 000 COP
Сборы в мире $46 834
Производство Resplandor Films
Другие названия
Perseguida, Persecuted, 未知嫌疑人, 绝命目击

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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