В ролях
Роберто Эскобар
Harold Molina
María Gaviria
Mariana Durán
Gonzalo Vivanco
Rodriguez
Géraldine Zivic
Nicole Franco
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Yesid Leone
Композитор
Felipe Di Franco, Julián López, Vision Score
Детали фильма
Страна
Колумбия
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
19 сентября 2019
Премьера в мире
19 сентября 2019
Бюджет
350 000 000 COP
Сборы в мире
$46 834
Производство
Resplandor Films
Другие названия
Perseguida, Persecuted, 未知嫌疑人, 绝命目击