Постер фильма McCartney: The Hunt for the Lost Bass
McCartney: The Hunt for the Lost Bass
McCartney: The Hunt for the Lost Bass

, 2026
McCartney: The Hunt for the Lost Bass
Великобритания / документальный
В ролях

Пол Маккартни
Пол Маккартни
Элвис Костелло
Клаус Форман
Mike McCartney
Режиссер Arthur Cary
Сценарист Naomi Jones, Scott Jones
Композитор Tim Atack
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Сборы в мире $24 134
Производство Footprint Media Partnership, Passion Pictures
Другие названия
McCartney: The Hunt for the Lost Bass, The Beatle and the Bass

Рейтинг фильма

7.7 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
