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Постер фильма TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино
TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино - Трейлер
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино

TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино

, 2024
Jonas Kaufmann: The Sound of Movies
Германия / музыка / 18+
Трейлеры
Постер фильма TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино
TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино - Трейлер
TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино  Трейлер

О фильме

Программа: Н. Х. Браун, «Singin’ In The Rain» из к/ф «Поющие под дождём» (фрагмент) А. Ньюмен, мелодия «XX век Фокс» Дж. Уильямс, заглавная тема из к/ф «Супермен» Ф. Лай, «Where Do I Begin» из к/ф «История любви» К. Гардель, «Por Una Cabeza» М. Жарр, «Тема Аделы» из к/ф «Поездка в Индию» Л. Бернстайн, «Maria» из мюзикла «Вестсайдская история» С. Майерс, «She Was Beautiful» из к/ф «Охотник на оленей» М. Стайнер, музыка из к/ф «Унесённые ветром» Н. Рота, «What Is A Youth» из к/ф «Ромео и Джульетта» И. Аронсон, «The Loveliest Night of the Year» Н. Рота, «I tre suonatori e il Matto sul filo» Н. Х. Браун, «Singin’ In The Rain» из к/ф «Поющие под дождём» Р. Эрвин, «Ich küsse Ihre Hand, Madame» из к/ф «Целую Вашу руку, мадам» Б. Тиле, «What A Wonderful World» Х. Циммер, Л. Джерард, «Nelle tue mani (Now We Are Free)» из к/ф «Гладиатор» Б. Кемпферт, «Strangers in the Night» Р. Роджерс, «You'll Never Walk Alone» из мюзикла «Карусель».

В ролях

Jonas Kaufmann
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 декабря 2024
Премьера в мире 8 декабря 2024
Дата выхода
30 ноября 2025 Казахстан 6+

Рейтинг фильма

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Обновлено 10 ноября 2025

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TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино - Трейлер
TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино Трейлер
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