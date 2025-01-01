Уникальность архитектуры северо-восточной части Бразилии лежит в основе творчества фотографа Анны Мариани (1935–2022). Картина отправляет нас в путешествие по дорогам, по которым странствовала в 70-е и 90-е годы художница, когда она опубликовала свои самые известные работы и помогла целой стране заново открыть для себя богатство фасадов народных домов как феномен визуального восприятия и культурной идентичности.
СтранаБразилия
Продолжительность1 час 10 минут
Год выпуска2024
Бюджет1 000 000 BRL
ПроизводствоPrimo Filmes, Bem-te-vi Productions
Другие названия
Anna Mariani - Anotações Fotográficas, Anna Mariani