Анна Мариани. Путешествие с фотоаппаратом

Anna Mariani - Anotações Fotográficas 18+
Уникальность архитектуры северо-восточной части Бразилии лежит в основе творчества фотографа Анны Мариани (1935–2022). Картина отправляет нас в путешествие по дорогам, по которым странствовала в 70-е и 90-е годы художница, когда она опубликовала свои самые известные работы и помогла целой стране заново открыть для себя богатство фасадов народных домов как феномен визуального восприятия и культурной идентичности.
Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2024
Бюджет 1 000 000 BRL
Производство Primo Filmes, Bem-te-vi Productions
Anna Mariani - Anotações Fotográficas, Anna Mariani
Режиссер
Alberto Renault
