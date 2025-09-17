Эти 5 турецких сериалов смотрят вместо «Клюквенного щербета»: здесь турдизи только с рейтингом выше 7

Почему Саурона никто не видел на поле боя? В этом кроется его самая зловещая сила

Заветное желание фанатов «Звездных войн» наконец исполнят: когда на экране покажут войну между джедаями и ситхами

Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет

Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека

«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли

Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух