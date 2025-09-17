Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Трейлеры
К сожалению, постер отсутствует
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome
David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome
David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome
Напомним о выходе в прокат
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Концертный фильм Дэвида Гилмора 2024 года в Риме в Circus Maximus
Развернуть
David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome
trailer
trailer
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
17 сентября 2025
Дата выхода
17 сентября 2025
Латвия
N16
17 сентября 2025
Литва
N13
17 сентября 2025
Польша
17 сентября 2025
Чехия
Производство
Serpent Films Productions
Другие названия
David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome, David Gilmour Live Al Circo Massimo
Режиссер
Gavin Elder
В ролях
Дэвид Гилмор
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Все трейлеры
David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome
Trailer
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Эти 5 турецких сериалов смотрят вместо «Клюквенного щербета»: здесь турдизи только с рейтингом выше 7
Почему Саурона никто не видел на поле боя? В этом кроется его самая зловещая сила
Заветное желание фанатов «Звездных войн» наконец исполнят: когда на экране покажут войну между джедаями и ситхами
Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)
Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет
Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека
«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли
Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой
«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух
«Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667