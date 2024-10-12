Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Выносливость

Выносливость

Endurance 18+
Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 ноября 2024
Премьера в мире 12 октября 2024
Дата выхода
14 октября 2024 Великобритания PG
Сборы в мире $225 576
Производство History Hit, Little Dot Studios, Little Monster Films
Другие названия
Endurance, Endurance - Das Wrack im Eis, Endurance: Felkutatni Shackleton hajóját, Endurance: La expedición de Shackleton, Endurance: wyprawa na Antarktydę, 南極冰封傳奇：尋找堅忍號
Режиссер
Джимми Чин
Элизабет Чай Васархели
Рейтинг фильма

7.8
7.5 IMDb
