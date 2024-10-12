Выносливость
Endurance
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
1 ноября 2024
Премьера в мире
12 октября 2024
Дата выхода
|14 октября 2024
|Великобритания
|
|PG
Сборы в мире
$225 576
Производство
History Hit, Little Dot Studios, Little Monster Films
Другие названия
Endurance, Endurance - Das Wrack im Eis, Endurance: Felkutatni Shackleton hajóját, Endurance: La expedición de Shackleton, Endurance: wyprawa na Antarktydę, 南極冰封傳奇：尋找堅忍號