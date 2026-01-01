Оповещения от Киноафиши
Постер фильма One Day Pina Asked...
Киноафиша Фильмы One Day Pina Asked...

One Day Pina Asked...

Un jour Pina a demandé... 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Бельгия / Франция / Германия
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 4 декабря 1983
Сборы в мире $18 016
Производство Belgische Radio en Televisie (BRT), France 2 (FR2), Institut National de l'Audiovisuel (INA)
Другие названия
Un jour Pina a demandé..., One Day Pina Asked..., Eines Tages fragte mich Pina, On Tour with Pina Bausch, One Day Pina Asked Me, Pina mnie kiedyś zapytała, Un día Pina me preguntó...
Режиссер
Шанталь Акерман
В ролях
Пина Бауш
Шанталь Акерман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
