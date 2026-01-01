One Day Pina Asked...
Un jour Pina a demandé...
Страна
Бельгия / Франция / Германия
Продолжительность
57 минут
Год выпуска
1983
Премьера в мире
4 декабря 1983
Сборы в мире
$18 016
Производство
Belgische Radio en Televisie (BRT), France 2 (FR2), Institut National de l'Audiovisuel (INA)
Другие названия
Un jour Pina a demandé..., One Day Pina Asked..., Eines Tages fragte mich Pina, On Tour with Pina Bausch, One Day Pina Asked Me, Pina mnie kiedyś zapytała, Un día Pina me preguntó...