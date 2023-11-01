Menu
Poster of Last Suspect
5.8 IMDb Rating: 5.8
Last Suspect

Zheng jiu xian yi ren 18+
Lawyer Chen Zhi Qi, who excels in her work, unintentionally finds herself involved in an awful conspiracy theory that involves her client who is on death row.
Last Suspect  trailer in russian
Country China
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2023
Online premiere 10 December 2024
World premiere 1 November 2023
1 November 2023 China
30 November 2023 Hong Kong
16 November 2023 Singapore NC16
30 September 2025 South Korea 15
26 January 2024 Taiwan
Worldwide Gross $75,755
Production Beijing Dino Films, Dongfang Chenxiang Cultural Investment, Tianjin Maoyan Weying Media
Zheng jiu xian yi ren, Last Suspect, 拯救嫌疑人, Ostatni podejrzany, Who's the Suspect, Последний подозреваемый
Zhang Mo
Lee Hongchi
Kara Hui
Terence Yin
Junjia Hong
Boogie Wang
5.8 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
Last Suspect Trailer in russian
