Last Suspect
Zheng jiu xian yi ren
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
China
Runtime
1 hour 59 minutes
Production year
2023
Online premiere
10 December 2024
World premiere
1 November 2023
Release date
|1 November 2023
|China
|
|
|30 November 2023
|Hong Kong
|
|
|16 November 2023
|Singapore
|
|NC16
|30 September 2025
|South Korea
|
|15
|26 January 2024
|Taiwan
|
|
Worldwide Gross
$75,755
Production
Beijing Dino Films, Dongfang Chenxiang Cultural Investment, Tianjin Maoyan Weying Media
Also known as
Zheng jiu xian yi ren, Last Suspect, 拯救嫌疑人, Ostatni podejrzany, Who's the Suspect, Последний подозреваемый