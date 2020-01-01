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101 рейс
101 рейс
101 Reys
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Узбекистан
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
1 января 2020
Дата выхода
1 января 2020
США
Бюджет
$450
Другие названия
101 Reys
Режиссер
Акром Шахназаров
В ролях
Хашим Арсланов
Олег Галахов
Умид Искандаров
Лола Эльтаева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.0
Оцените
14
голосов
8.2
IMDb
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