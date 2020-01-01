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Киноафиша Фильмы 101 рейс

101 рейс

101 Reys 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Узбекистан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 января 2020
Дата выхода
1 января 2020 США
Бюджет $450
Другие названия
101 Reys
Режиссер
Акром Шахназаров
В ролях
Хашим Арсланов
Олег Галахов
Умид Искандаров
Лола Эльтаева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 14 голосов
8.2 IMDb
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