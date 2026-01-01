Оповещения от Киноафиши
В поисках Сахарного Человека
Награды и номинации фильма В поисках Сахарного Человека
Награды и номинации фильма В поисках Сахарного Человека 2012
Оскар 2013
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2013
Best Documentary Film
Победитель
Сандэнс 2012
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Номинант
ММКФ 2012
Лучший фильм конкурса документального кино
Победитель
