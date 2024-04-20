Когда на ферме появляется просветленный незнакомец, отец Стеллы перестает пить, а мать снова начинает смеяться. Но человек с серебряным крестом пришел не для того, чтобы их спасти. По мере того, как Джерри проникает в их сердца, проявляется его темная сущность. Стелла должна или молча смотреть, как он разрушает ее семью, или сказать правду, чтобы выжить.
СтранаЮАР
Продолжительность1 час 49 минут
Год выпуска2024
Премьера онлайн9 мая 2025
Премьера в мире20 апреля 2024
Бюджет$1 200 000
ПроизводствоKnown Associates Entertainment, Boondogle Films