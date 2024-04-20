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Киноафиша Фильмы Змей

Змей

Snake 18+
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О фильме

Когда на ферме появляется просветленный незнакомец, отец Стеллы перестает пить, а мать снова начинает смеяться. Но человек с серебряным крестом пришел не для того, чтобы их спасти. По мере того, как Джерри проникает в их сердца, проявляется его темная сущность. Стелла должна или молча смотреть, как он разрушает ее семью, или сказать правду, чтобы выжить.
Страна ЮАР
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 9 мая 2025
Премьера в мире 20 апреля 2024
Бюджет $1 200 000
Производство Known Associates Entertainment, Boondogle Films
Другие названия
Snake, Змей
Режиссер
Meg Rickards
В ролях
Lamiyah Barnard
Neels van Jaarsveld
Keenan Arrison
Tarryn Wyngaard
Карел Нель
Карел Нель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
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