Жуть и не только! Инопланетянин в теле филолога — это новый сериал «Осторожно, люди!» на СТС (похож на «Засланца из космоса»)

Почему «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона? А ведь изначально 4 планировали

Включите днём, а потом очнётесь с открытым от удивления ртом ночью: 3 свежих турецких сериала, сюжеты которых вам будут сниться

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой

Хорошо, что дети этого не увидели: у «Короля Льва» была альтернативная концовка — и она была куда более зловещей

Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе

Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна

8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий