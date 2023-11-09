Amor, 2023

Эта фраза прославила «Неуловимых»: ее добавили в сценарий в последний момент

Был первым советским миллионером: известный артист завел 40 кошек и живет без женщины

Эти фразы помогут понять, что собеседник вас обманывает: их всего три

Все девушки считали Жигунова настоящим джентльменом: вот почему его возненавидел Харатьян

Это чудо техники скрывали от советских работяг: оно было только у богачей и элиты

Решился на неловкое признание: почему SHAMAN женился на возрастной россиянке

Склочницы и сплетницы: женщины с этими именами все время ссорятся с близкими

«Я снова молодая мама»: Бледанс полтора года скрывала от всех третьего сына

Никто не догадывался: главного мальчишку в советских фильмах играла известная актриса

В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»

Под защитой: на мужчин с этими именами не действуют любовные привороты