Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Amor
Киноафиша Фильмы Amor
Amor

Amor, 2023

2023 / Италия / Литва
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Вирджиния Элеутери Серпьери
В ролях
Laura Riccioli
Odetta Tunyla
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Amor 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Related video
Эта фраза прославила «Неуловимых»: ее добавили в сценарий в последний момент
Был первым советским миллионером: известный артист завел 40 кошек и живет без женщины
Эти фразы помогут понять, что собеседник вас обманывает: их всего три
Все девушки считали Жигунова настоящим джентльменом: вот почему его возненавидел Харатьян
Это чудо техники скрывали от советских работяг: оно было только у богачей и элиты
Решился на неловкое признание: почему SHAMAN женился на возрастной россиянке
Склочницы и сплетницы: женщины с этими именами все время ссорятся с близкими
«Я снова молодая мама»: Бледанс полтора года скрывала от всех третьего сына
Никто не догадывался: главного мальчишку в советских фильмах играла известная актриса
В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»
Под защитой: на мужчин с этими именами не действуют любовные привороты
Россиянку в Европе вычисляют с первого взгляда: вот какая одежда ее выдает
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше