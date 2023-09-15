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Киноафиша Новости Будущая классика: вышел трейлер аргентинского фильма об ограблении «Преступники»

Будущая классика: вышел трейлер аргентинского фильма об ограблении «Преступники»

15 сентября 2023 14:42
Будущая классика: вышел трейлер аргентинского фильма об ограблении «Преступники»

Картина произвела фурор среди критиков, посмотревших ее на минувшем Каннском кинофестивале.

Онлайн-кинотеатр MUBI, специализирующийся на классическом и фестивальном кино, выпустил трейлер фильма «Преступники» (Los delincuentes), который по собственному сценарию снял аргентинский режиссер Родриго Морено. Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале 2023 в рамках программы «Особый взгляд».

«Преступники» — сюрреалистическая комедия о Моране (Даниэль Элиас), который является сотрудником банка в Буэнос-Айресе. Мужчина придумывает хитроумный план, реализация которого позволит ему освободиться от корпоративной монотонности. Моран крадет из банка сумму, достаточную для скромной и спокойной жизни, затем сдается полиции и отбывает тюремное заключение, тогда как его коллега Роман (Эстебан Бильярди) берет на хранение украденные деньги. Вскоре под давлением со стороны корпоративного следователя Роман отправляется в идиллическую сельскую местность, чтобы спрятать деньги. Там он встречает загадочную женщину (Маргарита Мольфино), которая навсегда изменит его жизнь.

Хронометраж фильма составляет внушительные три часа.

Критический рейтинг «Преступников» на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 95% при 22 рецензиях. На MUBI картина выйдет 18 октября.

Фото: MUBI
Елена Королева
Елена Королева
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