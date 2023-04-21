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Poster of Shimmy: The First Monkey King
6.7
Shimmy: The First Monkey King - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Shimmy: The First Monkey King
6.7

Shimmy: The First Monkey King

, 2023
Shimmy: The First Monkey King
China, USA / Family / 18+
Trailers
Poster of Shimmy: The First Monkey King
6.7
Shimmy: The First Monkey King - Dubbed trailer
Shimmy: The First Monkey King  Dubbed trailer

Synopsis

Shimmy, a monkey newly discover superhero powers and learns how to control his extraordinary transformative abilities and prevent powerful demonic forces from sending the universe into chaos.

Cast

David Semery
Subhuti
Giles Panton
Shimmy
Grace Chan
Queen Demon
Grace Chan
Queen Demon
Brian Dobson
Tooey
Marie Smurth
Little G
Marie Smurth
Little G
Vincent Tong
Nezha
Vincent Tong
Nezha
Kevan Ohtsji
Big B
Keith Scott
Big B
Sarah Aubrey
Little G
Director Dick Zondag, Ralph Zondag
Writer Ralph Zondag, Dick Zondag, Cheng'en Wu
Composer James Everingham
Cast and Crew

Film details

Country China / USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2023
Online premiere 15 September 2023
World premiere 21 April 2023
Release date
24 August 2023 Russia Парадиз
24 August 2023 Azerbaijan
24 August 2023 Bulgaria
21 April 2023 China
14 September 2023 Kazakhstan 6+
24 August 2023 Kyrgyzstan
24 August 2023 Moldova
27 March 2024 Spain 7
24 August 2023 Tajikistan
16 May 2024 Thailand G
14 June 2024 Turkey
13 March 2025 Ukraine
24 August 2023 Uzbekistan
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $42,360
Production Eastern International Pictures Group, Europe-China Pictures Group, Magik Pictures
Also known as
Shimmy: The First Monkey King, Süper Maymun Shimmy, The First Superhero: Monkey King, Un rey Supermono, Шимми: Первый король обезьян, شیمی : اولین شاه میمون

Film rating

6.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Updated 9 August 2026

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Shimmy: The First Monkey King - Dubbed trailer
Shimmy: The First Monkey King Dubbed trailer
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