Cast
Cast and Crew
Composer
James Everingham
Film details
Country
China / USA
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2023
Online premiere
15 September 2023
World premiere
21 April 2023
Release date
|24 August 2023
|Russia
| Парадиз
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|24 August 2023
|Azerbaijan
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|24 August 2023
|Bulgaria
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|21 April 2023
|China
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|14 September 2023
|Kazakhstan
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|6+
|24 August 2023
|Kyrgyzstan
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|24 August 2023
|Moldova
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|27 March 2024
|Spain
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|7
|24 August 2023
|Tajikistan
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|16 May 2024
|Thailand
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|G
|14 June 2024
|Turkey
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|13 March 2025
|Ukraine
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|24 August 2023
|Uzbekistan
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Budget
$65,000,000
Worldwide Gross
$42,360
Production
Eastern International Pictures Group, Europe-China Pictures Group, Magik Pictures
Also known as
Shimmy: The First Monkey King, Süper Maymun Shimmy, The First Superhero: Monkey King, Un rey Supermono, Шимми: Первый король обезьян, شیمی : اولین شاه میمون