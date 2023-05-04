Келинжан, 2022

История случается в маленьком ауле в семье Кулимхан апа. Главное разочарование главы семейства - взаимоотношения трех ее невесток. Всё усугубляет новость: молодые бизнесмены из Шымкента хотят купить землю, которая принадлежит покойному мужу Кулимхан апа, и о которой она ничего не знала. Но для продажи, в первую очередь, надо переоформить земельный участок на одного из сыновей. Братья сразу же любезно предлагают друг другу оформить землю на себя и получить деньги с продажи. Но после ночи рядом с женами каждый из них решает забрать землю себе. Кулимхан апа узнав о ссоре родных запрещает сыновьям думать про эту землю и продавать её. Но это решение не устраивает невесток...