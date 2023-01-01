Омут, 2003

Поддавшись на уговоры, директор частной школы для девочек Вероника Ван Хьюет разрешает юной Луизе провести каникулы в стенах пансиона, затерявшегося среди туманных лесов и холодных прудов Британии. Но вскоре Вероника выясняет, что причина затворничества Луизы — не любовь к учебе, а роман соблазнительной школьницы с ее мужем Мэтью. Узнав о разоблачении, Луиза не верит странному известию о том, что Мэтью внезапно уехал из страны. Она уверена — властная и мстительная Вероника избавилась от своего неверного супруга. В страхе за свою жизнь Луиза начинает тайное расследование в гулких стенах старого мрачного особняка, не подозревая, что правда гораздо страшнее и невероятнее, чем она могла бы себе представить…