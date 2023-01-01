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Омут, 2003

2003 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Поддавшись на уговоры, директор частной школы для девочек Вероника Ван Хьюет разрешает юной Луизе провести каникулы в стенах пансиона, затерявшегося среди туманных лесов и холодных прудов Британии. Но вскоре Вероника выясняет, что причина затворничества Луизы — не любовь к учебе, а роман соблазнительной школьницы с ее мужем Мэтью. Узнав о разоблачении, Луиза не верит странному известию о том, что Мэтью внезапно уехал из страны. Она уверена — властная и мстительная Вероника избавилась от своего неверного супруга. В страхе за свою жизнь Луиза начинает тайное расследование в гулких стенах старого мрачного особняка, не подозревая, что правда гораздо страшнее и невероятнее, чем она могла бы себе представить…

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Возраст 16+
Режиссер
Мерлин Уорд
В ролях
Софи Уорд
Софи Уорд
София Майлс
Майкл Элфик
Джордж Эспри
Селия Имри
Селия Имри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Омут 2 постера
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Омут
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Кадры из фильма Все кадры
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