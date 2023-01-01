Слежка, 2018

Жанр: ужасы детектив триллер В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Чтобы привлечь больше подписчиков, герой останавливается в проклятом отеле. Развернуть 4.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9 Продолжительность 1 час 36 минут Год выпуска 2018 Возраст 16+ Режиссер Антуан Ле В ролях Джон Сэвэдж Matthew Solomon Tim Drier Сэм Валентайн Caitlin Grace Все актеры и съемочная группа 2 постера

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