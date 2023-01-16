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На краю
Отзывы о фильме «На краю»
The Ledge
На краю
2022 / США
Трейлер
6.5
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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natali-petrova-2018
16 января 2023, 16:44
Фильм на один раз, жаль потраченное время...
16 января 2023, 16:44
0
2
Ответить
Sabina Lll
17 января 2023, 13:05
Оценка
Во сколько будет ?
17 января 2023, 13:05
0
0
Ответить
old_falc
22 января 2023, 20:18
Оценка
Фильм о том, что дружба, замешанная на крови вовсе не дружба, попытка скрыть преступление тянет за собой новые преступления... И \"конец верёвочки\" всегда найдётся. Мне фильм понравился.
22 января 2023, 20:18
2
0
Ответить
Юлия Июлия
23 января 2023, 05:13
Оценка
вроде и отросюжетный как я люблю, но было как то скучно,а вот от фильма вышка я была в восторге
23 января 2023, 05:13
1
0
Ответить
gvontash
26 января 2023, 14:53
Оценка
Очень хороший триллер, рекомендую
26 января 2023, 14:53
2
0
Ответить
gvontash
26 января 2023, 14:54
в ответ на сообщение
natali-petrova-2018 от 16 января 2023, 16:44
Оценка
Странные у вас вкусы
26 января 2023, 14:54
2
0
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