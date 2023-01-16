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На краю На краю
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The Ledge На краю 2022 / США
6.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «На краю»

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natali-petrova-2018 16 января 2023, 16:44
Фильм на один раз, жаль потраченное время...
16 января 2023, 16:44 Ответить
Sabina Lll 17 января 2023, 13:05
Оценка
Во сколько будет ?
17 января 2023, 13:05 Ответить
old_falc 22 января 2023, 20:18
Оценка
Фильм о том, что дружба, замешанная на крови вовсе не дружба, попытка скрыть преступление тянет за собой новые преступления... И \"конец верёвочки\" всегда найдётся. Мне фильм понравился.
22 января 2023, 20:18 Ответить
Юлия Июлия 23 января 2023, 05:13
Оценка
вроде и отросюжетный как я люблю, но было как то скучно,а вот от фильма вышка я была в восторге
23 января 2023, 05:13 Ответить
gvontash 26 января 2023, 14:53
Оценка
Очень хороший триллер, рекомендую
26 января 2023, 14:53 Ответить
gvontash 26 января 2023, 14:54
в ответ на сообщение natali-petrova-2018 от 16 января 2023, 16:44
Оценка
Странные у вас вкусы
26 января 2023, 14:54 Ответить
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