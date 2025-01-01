Финал под Новый год? Когда выйдет 9 серия «Гачиакуты» и по каким дням ждать новые эпизоды

В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки

Вечной Зимы можно было бы избежать: зачем Дети Леса создали Короля Ночи

СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

Это шоу по Стивену Кингу фанаты считают идеальным от начала и до конца — правда, его несправедливо закрыли сразу после первого сезона

Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини

«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х

Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев

Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий

«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент