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По-мужски По-мужски
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По-мужски 2022 / Россия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «По-мужски»

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Наша рецензия

Молодая супружеская пара с подругами жены приезжают в новый большой дом четы, чтобы отметить новоселье. Внутри роскошной дачи много света, который проникает в просторный холл через панорамные окна, а мебель занимает всего лишь 20% пространства по законам модного стиля минимализм. Почти все в доме сделал своими руками его хозяин — успешный бизнесмен Глеб (Антон Лапенко). Его высокая стройная красавица-жена Полина (Екатерина Щербакова) после небольшой экскурсии по двум этажам отправила…

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Comon 17 ноября 2022, 20:37
Оценка
Фильм тупой, затянутый. Никакого посыла нет, показана депрессуха зажиточного класса: делать нечего, работа идёт сама собой, деньги текут, квартира, дом все есть. Детей не надо итд. Ну что ещё в этой жизни делать? - вот отсюда и идёт "решение" тех обычных и простых проблем для всех людей - но для такого типа решение... Затягивается..
17 ноября 2022, 20:37 Ответить
djkjiby 17 ноября 2022, 22:02
Оценка
Фильм отличный. Переживаешь за героев. Разные образы. Ситуация ЖИЗНЕННАЯ. Ожидания оправдались.
17 ноября 2022, 22:02 Ответить
User 24 ноября 2022, 21:43
Оценка
Решил сходить на этот фильм! По трейлеру представлял себе лишь банальный психологический триллер с прямым линейным сюжетом.
Я ошибся.
Очень впечатлил фильм, прямо впервые могу сказать, что реально понравилось, как сняли русский фильм. Этот фильм получился в буквальном смысле «идеальным».

Сюжет не затянут и более многогранен, глубокомысленен, чем можно было представить. Показано раскрытие характера главного героя и его внутренняя адаптация к окружающим условиям. И также понятее становится, после всего этого, и сам конец фильма.

В фильме показали всё то, что только «хотелось» увидеть и даже больше, чем ожидал! Я даже не думал, что современный русский кинематограф сможет выдать настолько глубоко драму и триллер в одной ленте. После всего того русского шлака, который выходил в прокат последние несколтко лет, этот фильм оставил реально приятное послевкусие, дал куда больше эмоций от просмотра, чем того ждал, и сюжет абсолютно четко объяснил все ходы сюжетной линии.

Актер Лапенко отлично сыграл. Я его ни разу особо и не видел до этого, кроме нескольких видео в Ютуб, которые не особо запали мне в душу (то есть я не фанат Лапенко). Но здесь актер попал куда надо и как надо.

Я однозначно рекомендую! Никогда не оставлял оценки на фильм или рецензии, но здесь впервые настолько понравилось, что ставлю не только 10 из 10, но и пишу комментарий! Это кино получилось ничуть не хуже американских психологических триллеров! Но, кино это для тех, кто умеет думать и переваривать. Смысл здесь не в тупом «экшене», гдк «взяли, подрались и на этом всё», кто победил тот и прав.
Здесь же всё куда глубже и серьезнее. Браво режиссеру и сценаристу! Браво актерам!
Спасибо за ТАКОЕ кино!
24 ноября 2022, 21:43 Ответить
yura.chernikov.chernikov 6 марта 2023, 16:01
Оценка
Вполне неплохой триллер с элементами драмы. Фильм советую посмотреть алкоголикам и наркоманам, чтобы посмотрели на свое поведение со стороны. Фильм повествует о бизнесмене Глебе, который отстраивает дом своими руками. Первые его гости оказались подруги жены Глеба. Все его конечно хвалят мол молодец, и сам дом построил и бизнес не побоялся сделать. Но ситуация кардинально меняется когда наркоман и алкоголик кидает мусорный пакет в дом Глеба. Сначала жена пытается сама решить ситуацию, но у неё это не получается и она зовёт мужа на помощь. Но тот тоже ничего не сделал неглядяю и выбрасывать мусор в его двор уже стало традицией негодяя. Мужчина пытается разобраться с алкоголиком, но у него ничего не получается. Однажды Глеб уже не в силах терпеть такое хамство и он заказывает пистолет чтобы по - мужски разобраться с плохим соседом. Но он побоялся пристрелить им алкоголика, поэтому ждал подходящего момента. Мужчина стал заниматься спортом совместно с женой и в один момент видит того самого недеоброделателч и попадает ему в голову камнем. Снимаю одну звезду за непонятную концовку :непонятно убил он ли просто попал камнем в мужчину и у того произошло сотрясение мозга
6 марта 2023, 16:01 Ответить
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