Молодая супружеская пара с подругами жены приезжают в новый большой дом четы, чтобы отметить новоселье. Внутри роскошной дачи много света, который проникает в просторный холл через панорамные окна, а мебель занимает всего лишь 20% пространства по законам модного стиля минимализм. Почти все в доме сделал своими руками его хозяин — успешный бизнесмен Глеб (Антон Лапенко). Его высокая стройная красавица-жена Полина (Екатерина Щербакова) после небольшой экскурсии по двум этажам отправила…
Я ошибся.
Очень впечатлил фильм, прямо впервые могу сказать, что реально понравилось, как сняли русский фильм. Этот фильм получился в буквальном смысле «идеальным».
Сюжет не затянут и более многогранен, глубокомысленен, чем можно было представить. Показано раскрытие характера главного героя и его внутренняя адаптация к окружающим условиям. И также понятее становится, после всего этого, и сам конец фильма.
В фильме показали всё то, что только «хотелось» увидеть и даже больше, чем ожидал! Я даже не думал, что современный русский кинематограф сможет выдать настолько глубоко драму и триллер в одной ленте. После всего того русского шлака, который выходил в прокат последние несколтко лет, этот фильм оставил реально приятное послевкусие, дал куда больше эмоций от просмотра, чем того ждал, и сюжет абсолютно четко объяснил все ходы сюжетной линии.
Актер Лапенко отлично сыграл. Я его ни разу особо и не видел до этого, кроме нескольких видео в Ютуб, которые не особо запали мне в душу (то есть я не фанат Лапенко). Но здесь актер попал куда надо и как надо.
Я однозначно рекомендую! Никогда не оставлял оценки на фильм или рецензии, но здесь впервые настолько понравилось, что ставлю не только 10 из 10, но и пишу комментарий! Это кино получилось ничуть не хуже американских психологических триллеров! Но, кино это для тех, кто умеет думать и переваривать. Смысл здесь не в тупом «экшене», гдк «взяли, подрались и на этом всё», кто победил тот и прав.
Здесь же всё куда глубже и серьезнее. Браво режиссеру и сценаристу! Браво актерам!
Спасибо за ТАКОЕ кино!
Авторизация по e-mail