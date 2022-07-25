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Кукла. Последнее проклятье
Отзывы о фильме «Кукла. Последнее проклятье»
Karem, la posesión
Кукла. Последнее проклятье
2021 / Мексика
Трейлер
4.9
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 4.5
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User
25 июля 2022, 20:14
Оценка
Топ
25 июля 2022, 20:14
0
0
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User
25 июля 2022, 20:14
Оценка
Топчик
25 июля 2022, 20:14
0
0
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User
31 июля 2022, 20:30
Оценка
Слишком страшно
31 июля 2022, 20:30
0
0
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Рафаэль Маленов
7 августа 2022, 23:17
Оценка
Не знаю о чём эти ребята снизу, но фильм вообще не страшный. Если хотите испугаться — определённо не идите.
7 августа 2022, 23:17
0
0
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