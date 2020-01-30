Наша рецензия

Ярик — провинциал, отправившийся покорять столицу и надеющийся на быстрый успех. Вот только в Москве его ожидают лишь унижающая достоинство работа, долги и полное отсутствие перспектив. Но жизненные трудности не ломают парня. Он продолжает верить, что скоро поймает удачу за хвост и добьется заслуженной популярности. Таким шансом выглядит возможность участия в шоу «Песни», куда проходит демозапись Ярика. Осталось лишь заплатить за аренду студии, подправить рифмы, выкупить бит и…