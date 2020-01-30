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Ярды Ярды
Киноафиша Фильмы Ярды Отзывы о фильме «Ярды»
Ярды 2019 / Россия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Ярды»

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Наша рецензия

Ярик — провинциал, отправившийся покорять столицу и надеющийся на быстрый успех. Вот только в Москве его ожидают лишь унижающая достоинство работа, долги и полное отсутствие перспектив. Но жизненные трудности не ломают парня. Он продолжает верить, что скоро поймает удачу за хвост и добьется заслуженной популярности. Таким шансом выглядит возможность участия в шоу «Песни», куда проходит демозапись Ярика. Осталось лишь заплатить за аренду студии, подправить рифмы, выкупить бит и…

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Eugenie-ocean 30 января 2020, 03:13
Оценка
Следуй за мечтой – эта фраза воодушевляет любое не равнодушное сердце.

С самого детства, наши мечты помогают нам продолжать свой земной путь. Без них было бы не так сказочно и интересно. Согласны?


Новый российский фильм «Ярды», как раз о мечтах и их достижениях. О том, как сложно проходить этап выбора, сомнения, разочарования. Внутренняя борьба и вера в себя, дают о себе знать. Главный герой Ярослав, приехавший в столицу из провинциального города Ставрополя, наделён стремлением и верой, надеждой к удаче и успеху. Мечта о творчестве направляет его через различные этапы, которые помогают ему менять свою реальность и меняться самому. Оставаться верным себе – не простая задачка, в современном мире. Быть дерзким, смелым, отважным и честным, очень сложно в чужом городе. Тем более в «избалованной» столице, которая «перемалывает» таких смельчаков, даже не моргнув глазом.


Режиссёр (Андрей Корытко) наделил своего героя (Роман Евдокимов) и частичкой себя, вложив в него характер не только своего друга музыканта (Ярослав Желтов). Образ парня – добрый, чувствующий, честный и любящий. Ярик любит не только своих близких, но и своё творчество, которое не обходимо для него, как воздух. Так же, он понимает, что мечты достигаются только тогда, когда начинаешь что-то делать.

На пути к славе или мечтам, в жизни каждого, происходит зачистка, некий отбор. Меняются чистоты, высоты и взгляды. Отбор неизбежен. Но разве стоит смотреть назад или печалиться о прошлой жизни, если желаемое становится всё ближе и ближе к тебе?


Добрый современный фильм, с прекрасным музыкальным сопровождением. Талантливая операторская работа, передающая чувства героев, его путь. Яркий и колоритный актёрский состав, который прекрасно помог оживить историю.
Благодарю создателей. Для дебюта – это великолепная работа!
😃
30 января 2020, 03:13 Ответить
Макс Блок 30 января 2020, 22:05
Оценка
Посмотрел тизер, показалось неплохо, при просмотре первых 20 минут, заподозрил неладное, дальше хуже, что-то взято из многим известного фильма 8 Миля, актёров можно объявить «актеры не получившие Оскар». Редкостная постанова, очень много глупостей, я сам как человек занимающийся музыкой, был в полном разочарование, несли полную чушь, в сценах создании музыки, было 3 трека которые якобы исполнил актёр, в итоге везде у него разный голос, в общем это ФИАСКО Русского кинематографа... Не рекомендуется к просмотру!)
30 января 2020, 22:05 Ответить
Инквизиция 1 февраля 2020, 21:58
Оценка
Многие обвиняют Ярды в плагиате с 8 мили... Может быть. Может быть. А по мне так простая история простого парня, который пытается прорваться. Не то чтобы шедевр... но если вы все хиты кинопроката посмотрели, а делать больше нечего, можно и на Ярды сходить. Под шашлычок и коньячок в принципе пойдет. Ну или после шашлычка и коньячка. Миленько, простенько, не напрягает. Честно сказать спокойно досмотрела до конца. Не ушла с середины как иногда хочется на пендосовском дерьме. 5 из 10.
1 февраля 2020, 21:58 Ответить
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