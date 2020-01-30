Ярик — провинциал, отправившийся покорять столицу и надеющийся на быстрый успех. Вот только в Москве его ожидают лишь унижающая достоинство работа, долги и полное отсутствие перспектив. Но жизненные трудности не ломают парня. Он продолжает верить, что скоро поймает удачу за хвост и добьется заслуженной популярности. Таким шансом выглядит возможность участия в шоу «Песни», куда проходит демозапись Ярика. Осталось лишь заплатить за аренду студии, подправить рифмы, выкупить бит и…
С самого детства, наши мечты помогают нам продолжать свой земной путь. Без них было бы не так сказочно и интересно. Согласны?
Новый российский фильм «Ярды», как раз о мечтах и их достижениях. О том, как сложно проходить этап выбора, сомнения, разочарования. Внутренняя борьба и вера в себя, дают о себе знать. Главный герой Ярослав, приехавший в столицу из провинциального города Ставрополя, наделён стремлением и верой, надеждой к удаче и успеху. Мечта о творчестве направляет его через различные этапы, которые помогают ему менять свою реальность и меняться самому. Оставаться верным себе – не простая задачка, в современном мире. Быть дерзким, смелым, отважным и честным, очень сложно в чужом городе. Тем более в «избалованной» столице, которая «перемалывает» таких смельчаков, даже не моргнув глазом.
Режиссёр (Андрей Корытко) наделил своего героя (Роман Евдокимов) и частичкой себя, вложив в него характер не только своего друга музыканта (Ярослав Желтов). Образ парня – добрый, чувствующий, честный и любящий. Ярик любит не только своих близких, но и своё творчество, которое не обходимо для него, как воздух. Так же, он понимает, что мечты достигаются только тогда, когда начинаешь что-то делать.
На пути к славе или мечтам, в жизни каждого, происходит зачистка, некий отбор. Меняются чистоты, высоты и взгляды. Отбор неизбежен. Но разве стоит смотреть назад или печалиться о прошлой жизни, если желаемое становится всё ближе и ближе к тебе?
Добрый современный фильм, с прекрасным музыкальным сопровождением. Талантливая операторская работа, передающая чувства героев, его путь. Яркий и колоритный актёрский состав, который прекрасно помог оживить историю.
Благодарю создателей. Для дебюта – это великолепная работа!
😃
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