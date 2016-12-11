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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Последние дни в Гаване
Últimos días en La Habana
Последние дни в Гаване, 2017
2017 / Испания / Куба
7.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
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7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2017
Премьера в мире
11 декабря 2016
Возраст
18+
Режиссер
Фернандо Перес
В ролях
Яилене Сьерра
Патрисио Вуд
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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