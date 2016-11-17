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Машины
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Machines

Машины, 2016

2016 / Индия / Германия / Финляндия
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15 голосов
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О фильме

Тонны белого кружева и смуглые уставшие тела рабочих, тонкие узоры на тканях и тяжелый труд, разнообразие текстиля и монотонность работы — контраст, перенесенный из жизни на киноэкран. Под ритмичный шум неустанно работающих машин разворачивается история трудовых будней на индийской текстильной фабрике, где за 12-часовой рабочий день полагается три доллара. Перемешивая чаны с опасными химикатами, засыпая у станка, перенося груды свежевыкрашенной ткани, индийские подростки и мужчины обеспечивают текстилем западную фэшн-индустрию. Фильм Рахула Джайна «Машины», удостоенный призом за лучшую операторскую работу на «Сандэнсе», обладает одновременно гипнотической красотой и социальным месседжем, вызывает эстетическое восхищение и гуманистический протест.

7.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 17 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Рахул Джайн
В ролях
Рахул Джайн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Машины 2 постера
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