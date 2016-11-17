Машины, 2016

Тонны белого кружева и смуглые уставшие тела рабочих, тонкие узоры на тканях и тяжелый труд, разнообразие текстиля и монотонность работы — контраст, перенесенный из жизни на киноэкран. Под ритмичный шум неустанно работающих машин разворачивается история трудовых будней на индийской текстильной фабрике, где за 12-часовой рабочий день полагается три доллара. Перемешивая чаны с опасными химикатами, засыпая у станка, перенося груды свежевыкрашенной ткани, индийские подростки и мужчины обеспечивают текстилем западную фэшн-индустрию. Фильм Рахула Джайна «Машины», удостоенный призом за лучшую операторскую работу на «Сандэнсе», обладает одновременно гипнотической красотой и социальным месседжем, вызывает эстетическое восхищение и гуманистический протест.