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Киноафиша Фильмы Синдбад: Легенда семи морей Цитаты из фильма Синдбад: Легенда семи морей

Цитаты из фильма Синдбад: Легенда семи морей

Jaffar Никто тебя не спасёт! И никто... ни принц Али... ни даже его друг Синдбад, человек, которого я ненавижу больше самой ненависти, не встанет между мной... и моим заветным желанием!... Ха!
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Jaffar Осторожнее с амбициями, Сукра! Ты должен быть чьим-то вторым, почему не мной?
Soukra Ты сегодня уже принимал лекарства?
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Jaffar Я тебя предупреждаю! Ты заставляешь меня совершить свой самый разрушительный акт магического безумия!
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Sinbad Ты теряешь силу, Джаффар... и ты *знаешь* это!
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Jaffar Итак, во имя твоей службы, позволь мне принести ненависть, войну, нищету и эпидемии в это богатое и могущественное царство, поработить его народ под гнётом и пытками, и таким образом через ужас и тиранию обеспечить рождение царства зла!
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Sinbad Иди сюда, иди сюда. Иди сюда.
[змея мотает головой]
Sinbad Эй. Будь ласковее.
[змея позволяет Синдбаду схватить её]
Sinbad Молодец.
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Torture Chamber Keeper Лысого пускай пираний покормят. Волосы у них застревают в зубах. Подними его!
Ahmed Но у меня есть борода! Выпустите меня отсюда!
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Sinbad Теперь ты, Джафар!
Jaffar [драматично спотыкаясь и хватаясь за грудь, кричит] Я теряю силы!
[стонет]
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Samurai Конфуций говорит: «Удача — как хрустальный бокал. Хотя он блестит, он очень хрупкий.»
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Jaffar Я никому не могу доверять, уж тем более женщине!
Soukra Нет, Джаффар. Я другая, и ты это знаешь. Со мной ты непобедим.
Jaffar [крик] Ты мне не нужен, Сукра!
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Kyra Хотя он и потрясающий повар, на самом деле это Надир, знаменитый колдун!
Sinbad Ага!
[аплодисменты]
Kyra Он состоит в братстве Багдада с 82-го года.
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Nadir Джаффар...
[кричит на бессмысленном языке]
Sinbad Что он сказал?
Kyra Он сказал: «Я иду, Джаффар, и прослежу, чтобы твоё имя вычеркнули из списка признанных магов!»
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Samurai [висит вверх тормашками] Конфуций сказал: «Когда мир перевернулся, держи подбородок вверх.»
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Jaffar [крик] Я выигрываю!
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Sinbad [держит связку змей, переплетённых между собой] «Эй, не волнуйся. Я не причиню тебе вреда.»
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Calif О, Джафар, мой визирь! Где ты пропадал? Ты же знаешь, что ещё полно незаконченных государственных дел.
Sinbad О, забыл сказать. Он решил уйти в отставку.
Jaffar «Решил уйти в отставку»?
Sinbad Да.
[нажимает рычаг, который сбрасывает Джафара в темницу]
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Kyra Ты бы их видел. Они скользкие и мягкие, да ещё и сплошь покрыты язвами...
Nadir [делает паузу, жуя]
Kyra ...и пахнут так отвратно, что смотреть на них тошно!
Nadir [злится, швыряет миску с кускусом и вздыхает]
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Sinbad [змее] Мне нужна твоя помощь. Подойди сюда. Нервничаешь, да? Я понимаю, что ты чувствуешь. Люди тебя ненавидят и всё такое. По моему мнению, всё началось с той истории про Еву.
[гладит змею]
Sinbad И когда хотят сделать грязную работу, они по-настоящему пользуются тобой, как тот злой, скользкий волшебник там, наверху!
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Синдбад [бежит к Кире посреди сражения] Я с ума схожу по тебе.
Кира Не забывай про Джаффара!
Синдбад О!
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Jaffar Сокра, бывают моменты, когда ты просто убиваешь мой биоритм. Снова спрашиваю — на чьей ты стороне?
Soukra Тот, кто побеждает.
Jaffar [нервно посмеивается, потом пристально смотрит на Сокру]
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Sinbad Подожди-ка. Подожди-ка. Где все? Здесь никого нет.
Midget Здесь никого нет.
Sinbad Я только что это сказал. В этом и дело. Я думал, весь город соберётся. Знаешь, тут что-то меня не устраивает.
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Ahmed Я бы очень хотел понять, что здесь происходит.
Midget Давай свалим отсюда!
Ahmed Заткнись!
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Midget Стоп, стоп! Я придумал! Я придумал! Я думал...
Sinbad Это необычно. Кстати, о чём ты думал?
Midget ...Забыл.
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Soukra Вот ты опять, купаешься в своих пузырях выдумки.
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Alina Тебе это не сойдёт с рук.
Jaffar Ты прекрасна, когда злишься.
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Jaffar [к драгоценности] В последний раз... Приказываю тебе, во имя всего зла... сдвинься! Сдвинься!
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