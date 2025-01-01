JaffarНикто тебя не спасёт! И никто... ни принц Али... ни даже его друг Синдбад, человек, которого я ненавижу больше самой ненависти, не встанет между мной... и моим заветным желанием!... Ха!
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JaffarОсторожнее с амбициями, Сукра! Ты должен быть чьим-то вторым, почему не мной?
SoukraТы сегодня уже принимал лекарства?
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JaffarЯ тебя предупреждаю! Ты заставляешь меня совершить свой самый разрушительный акт магического безумия!
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SinbadТы теряешь силу, Джаффар... и ты *знаешь* это!
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JaffarИтак, во имя твоей службы, позволь мне принести ненависть, войну, нищету и эпидемии в это богатое и могущественное царство, поработить его народ под гнётом и пытками, и таким образом через ужас и тиранию обеспечить рождение царства зла!