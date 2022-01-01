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Гойя в Бордо
Гойя в Бордо, 1999: актеры и роли
Goya en Burdeos
Гойя в Бордо
1999 / Италия / Испания
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Гойя в Бордо, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карлос Саура
Carlos Saura
В ролях
Франсиско Рабаль
Francisco Rabal
Хосе Коронадо
José Coronado
Дафна Фернандес
Dafne Fernández
Эулалия Рамон
Eulàlia Ramon
Марибель Верду
Maribel Verdú
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Joaquín Climent
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