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Гойя в Бордо
Киноафиша Фильмы Гойя в Бордо Гойя в Бордо, 1999: актеры и роли
Goya en Burdeos Гойя в Бордо 1999 / Италия / Испания
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Гойя в Бордо, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карлос Саура Карлос Саура Carlos Saura
В ролях
Франсиско Рабаль Francisco Rabal Хосе Коронадо Хосе Коронадо José Coronado Дафна Фернандес Dafne Fernández Эулалия Рамон Eulàlia Ramon Марибель Верду Марибель Верду Maribel Verdú Хоакин Климент Хоакин Климент Joaquín Climent
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