Barefoot College в Индии — это место, где невозможное становится возможным. Может быть, это самое «солнечное» место в мире. Каждый год сюда приезжают женщины из самых бедных регионов мира, от Пакистана до Сан-­Сальвадора. У них нет образования, они не говорят по-английски, они приехали из мест, где у женщин нет роли, кроме жены и матери. Они приезжают учиться делать солнечные батареи. Этот фильм —­ история четырех женщин из разных стран. Про их путешествие, их жизнь в колледже и их возвращение домой. Теперь они отвечают за энергию в своих деревнях и «приносят солнце» в каждый дом.

