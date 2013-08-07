Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Принеси солнце домой
1 постер
Киноафиша Фильмы Принеси солнце домой

Принеси солнце домой

Bring the Sun Home 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Barefoot College в Индии — это место, где невозможное становится возможным. Может быть, это самое «солнечное» место в мире. Каждый год сюда приезжают женщины из самых бедных регионов мира, от Пакистана до Сан-­Сальвадора. У них нет образования, они не говорят по-английски, они приехали из мест, где у женщин нет роли, кроме жены и матери. Они приезжают учиться делать солнечные батареи. Этот фильм —­ история четырех женщин из разных стран. Про их путешествие, их жизнь в колледже и их возвращение домой. Теперь они отвечают за энергию в своих деревнях и «приносят солнце» в каждый дом.
Страна Италия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 7 августа 2013
Производство Sole Luna, Un Ponte Tra Le Culture
Другие названия
Bring the Sun Home
Режиссер
Кьяра Андрич
Джованни Пеллегрини
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше