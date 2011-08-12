Уникальная постановка «Микадо» – это блестящие сатирические диалоги, потрясающие декорации, яркие костюмы и замечательная мелодичная партитура, которая не оставит равнодушным даже самого искушенного любителя оперы.

В роли Ко-Ко, императорского палача, дебютирует Митчелл Бател, певец, актер и звезда шоу-мюзикла «Авеню Q». Благодаря блистательному комическому таланту Бател полностью завоевывает внимание и симпатию аудитории. Ричард Александр, вполне соответствуя роли импе¬ратора Микадо, стремится полностью контролировать все, что происходит на сцене.

Автор либретто Уильям Гильберт написал «Микадо» в 1884-1885 годах. Это был уже не первый его опыт сотрудничества с композитором Артуром Салливаном. «Микадо» остается одной из их самых популярных совместных работ, известной своими хитами «A wand’ring minstrel I», «Three Little Maids from School» и «Tit-willow».

Очаровывая слушателя изысканными японскими реалиями, Гильберт при этом высмеивает свою любимую нацию – англичан.

Действие происходит в небольшом японском городе под названием Титипу.

Правитель Японии Микадо узнает, что в Титипу недостаточно хорошо выполняются его приказы.

Он заявляет о своем намерении приехать и приговорить преступников к смертной казни. Добрейший Ко-Ко, недавно назначенный на должность императорского палача, должен найти жертву или казнить самого себя. Тем временем, девушка Юм-Юм, находящаяся под опекой Ко-Ко, влюбляется в менестреля. Когда выясняется, что ее возлюбленный - потерянный сын Микадо, все запутывается еще больше.