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5.9
Киноафиша
Фильмы
Цивилизация
5.9
Цивилизация
, 1915
Civilization
США / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
5.9
В ролях
Ховард С. Хикман
Count Ferdinand
Энид Марки
Katheryn Haldemann
Лола Мэй
Queen Eugenie
Кейт Брюс
A Mother
Клер Дю Бри
Дж. Франк Берк
Luther Rolf - The Peace Advocate
Джордж Фишер
The Christ
Чарльз К. Френч
The Prime Minister
Томас Инс
Self - in Prologue
Хершел Майял
The King of Wredpryd
Режиссер
Реджинальд Баркер
,
Томас Инс
,
Рэймонд Б. Уэс
Сценарист
С. Гарднер Салливан
Композитор
Виктор Шерцингер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
1915
Премьера в мире
2 июня 1916
Дата выхода
2 июня 1916
США
Производство
Thomas H. Ince Corporation
Другие названия
Civilization, Civilisation, Civilização, Civilizacija, Civilizáció, Civilización, Civilizatie, Cywilizacja, La cruz de la humanidad, Menneskehedens Svøbe, Цивилизация, シヴィリゼーション
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
12
голосов
5.8
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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