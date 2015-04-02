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На игре 2. Новый уровень
Отзывы о фильме «На игре 2. Новый уровень»
На игре 2. Новый уровень
2010 / Россия
Трейлер
6.7
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 5.2
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funny_cats_dogs
2 апреля 2015, 12:51
Продолжение фантастического боевика «На игре. Новый уровень» выходит в прокат 15 апреля 2010 года. Синопсис фильма от прокатчика: после проведения спецоперации, во время которой был убит один из членов команды, у геймеров начинается другая жизнь. Все герои уже понимают, что работают на крупный преступный синдикат. За дисками, способными превратить обычного человека в супергероя, теперь охотятся и властные структуры, и геймеры. Задача героев - не допустить, чтобы этот материал попал за границу. Часть команды решает забрать диски себе и сформировать собственную подконтрольную армию. Но двое геймеров пытаются им помешать. Теперь в команде - каждый сам за себя.
8 апреля в 20.00, в кинотеатре «Ударник», пройдет премьерный пока фильма для блоггеров. Попасть на него написав в числе первых десяти человек имена или прозвища геймеров из фильма, неожиданно для себя ставших супергероями. Ссылки на ответы принимаются по адресу на
[email protected]
2 апреля 2015, 12:51
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LexSmit
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Смотрел 1ую часть - круто(особенно для русского кино). С удовольстием схожу на 2ой фильм...
2 апреля 2015, 12:51
0
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LexSmit
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
2-ая часть - СУПЕР!!! Но я так и не понял, откуда Лебедев узнал о нападении и выжел ли Макс???
2 апреля 2015, 12:51
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star_arkoplast
2 апреля 2015, 12:51
Не советую!!!!!!!!!!!!! Если хотите потерять время то вперед✊
2 апреля 2015, 12:51
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8 апреля в 20.00, в кинотеатре «Ударник», пройдет премьерный пока фильма для блоггеров. Попасть на него написав в числе первых десяти человек имена или прозвища геймеров из фильма, неожиданно для себя ставших супергероями. Ссылки на ответы принимаются по адресу на [email protected]
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