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На игре 2. Новый уровень На игре 2. Новый уровень
Киноафиша Фильмы На игре 2. Новый уровень Отзывы о фильме «На игре 2. Новый уровень»
На игре 2. Новый уровень 2010 / Россия
6.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «На игре 2. Новый уровень»

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funny_cats_dogs 2 апреля 2015, 12:51
Продолжение фантастического боевика «На игре. Новый уровень» выходит в прокат 15 апреля 2010 года. Синопсис фильма от прокатчика: после проведения спецоперации, во время которой был убит один из членов команды, у геймеров начинается другая жизнь. Все герои уже понимают, что работают на крупный преступный синдикат. За дисками, способными превратить обычного человека в супергероя, теперь охотятся и властные структуры, и геймеры. Задача героев - не допустить, чтобы этот материал попал за границу. Часть команды решает забрать диски себе и сформировать собственную подконтрольную армию. Но двое геймеров пытаются им помешать. Теперь в команде - каждый сам за себя.

8 апреля в 20.00, в кинотеатре «Ударник», пройдет премьерный пока фильма для блоггеров. Попасть на него написав в числе первых десяти человек имена или прозвища геймеров из фильма, неожиданно для себя ставших супергероями. Ссылки на ответы принимаются по адресу на [email protected]
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Смотрел 1ую часть - круто(особенно для русского кино). С удовольстием схожу на 2ой фильм...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
2-ая часть - СУПЕР!!! Но я так и не понял, откуда Лебедев узнал о нападении и выжел ли Макс???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
star_arkoplast 2 апреля 2015, 12:51
Не советую!!!!!!!!!!!!! Если хотите потерять время то вперед✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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