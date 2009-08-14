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Дни Земли
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Earth Days

Дни Земли, 2009

2009 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 14 августа 2009
Режиссер
Роберт Стоун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дни Земли 1 постер
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