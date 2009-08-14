Дни Земли, 2009

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о выходе в прокат 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2009 Премьера в мире 14 августа 2009 Режиссер Роберт Стоун Все актеры и съемочная группа 1 постер

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