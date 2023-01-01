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Враг народа
Киноафиша Фильмы Враг народа Враг народа, 2004: актеры и роли
En folkefiende Враг народа 2004 / Норвегия
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Враг народа, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Шольдбьерг
В ролях
Йорген Ландхелле Трине Вигген Трине Вигген Trine Wiggen Свен Нурдин Пиа Хьетта
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