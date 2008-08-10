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Киноафиша Фильмы Киногамма

Киногамма

Kinogamma 18+
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О фильме

"Киногамма" — настоящий кинематографический эксперимент. Глазами своей камеры режиссер ведет нас в путешествие, полное открытий: людей, мест и звуков. Фильм представляет собой художественную попытку создать вымысел, используя образы реальной жизни и монтаж.

"Часть 1: Восток" (76 мин.) снята в Москве, Таллинне, Орске и Новотроицке. "Часть 2: Дальний Восток" (70 мин.) снята в Узбекистане, Афганистане, Внутренней Монголии и Индии.

Состоящая из двух частей подобно музыкальному произведению "Киногамма" следует по извилистому пути с мелодическими отступлениями. Из медленного движения, основанного на печальном arpeggio, она плавно переходит в ритм staccato, за которым следует светло-оранжевый транс. Возникает мелодия, и камера с любовью снимает поэму, внимательно разглядывая незнакомые лица...

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 10 августа 2008
Другие названия
Kinogamma Part One: East
Режиссер
Зигфрид
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
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