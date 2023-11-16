Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Убить Билла Убить Билла
Киноафиша Фильмы Убить Билла Отзывы о фильме «Убить Билла»
Kill Bill: Vol. 1 Убить Билла 2003 / США
7.9 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
Билеты от 700 ₽
Билеты от 700 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Убить Билла»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Давненько от Квентина Тарантино не было слышно ничего нового. То есть слышно-то как раз было, а вот видно не было. Друг Квентин несколько лет предавался напряженной работе мысли и сочинял очередную многотомную историю про очередных несчастных ублюдков и недоношенных отморозков. Сочинил. История называется почти поэтически (настолько, конечно, насколько поэзия доступна сознанию этого человека, демонстрирующего своим деформированным черепом и дебильным выражением лица следы водянки головного…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Руслан Русланов 16 ноября 2023, 02:46
главный вопрос . чернобелые вставки будут цветными? это японская версия?
16 ноября 2023, 02:46 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Burkit
Burkit 17 комментариев
Капитан Марвел 2
Капитан Марвел 2 4 комментария
Катастрофа
Катастрофа 32 комментария
По щучьему велению
По щучьему велению 173 комментария
Легенда о самбо
Легенда о самбо
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Папаша в бегах
Папаша в бегах
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Супермозг
Супермозг
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2
2023, Россия, комедия
Related video
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
Есть реальный прототип: мало кто догадывался, с кого Милляр срисовал свою Бабу-Ягу
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
Эти вещи не понравятся Дракону: что запрещено надевать на празднование Нового года
Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
«Худший фильм всех времен и народов»: премьера этой советской ленты обернулась скандалом
Жизнь изменится к лучшему: полнолуние в конце ноября будет на руку 5 знакам зодиака
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше