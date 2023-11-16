Давненько от Квентина Тарантино не было слышно ничего нового. То есть слышно-то как раз было, а вот видно не было. Друг Квентин несколько лет предавался напряженной работе мысли и сочинял очередную многотомную историю про очередных несчастных ублюдков и недоношенных отморозков. Сочинил. История называется почти поэтически (настолько, конечно, насколько поэзия доступна сознанию этого человека, демонстрирующего своим деформированным черепом и дебильным выражением лица следы водянки головного…
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