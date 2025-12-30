3D-моделлеры в театре: цифровые художники сцены
Виртуальность все больше проникает в нашу реальность и даже театральные постановки проходят через цифровизацию. Рассказываем о 3D-моделлерах — художниках, расширяющих возможности сцены.
Сколько бы не предрекали смерть театру, но мы все еще следим за премьерами и не можем достать билеты на культовые постановки. Возможно, такая жизнеспособность связана с готовностью к переменам, обновлению и быстрой реакцией на изменения в окружающем мире.
В театрах XXI века все чаще используют технологии, как вспомогательный элемент для упрощения производственного процесса, создания зрелищных действ и расширения возможностей сцены. Одна из самых новых профессий в мире театра — 3D-моделлеры. Это художники, превращающие идеи и эскизы в цифровые миры.
Чем занимается 3D-моделлер в театре?
Это одна из самых современных, и потому еще малоизвестных широкому кругу зрителей, театральных профессий. Работа 3D-моделлера в театре (и не только) лежит на стыке искусства и инженерии. Эти художники мыслят объемными пространствами. Они создают виртуальные модели, которые могут служить опорой для строительства декораций или же создавать объемные объекты, которые будут проецироваться на сцену в ходе постановки.
Создание цифровых макетов декораций
Одной из ключевых задач моделлера становится разработка трехмерных макетов декораций. Это виртуальные аналоги будущих сценических конструкций, в которых учитываются масштаб сцены, высота порталов, глубина площадки и технические ограничения конкретного театра. Такой макет позволяет заранее понять, впишется ли декорация в пространство и сделать точные расчеты для размеров каждого элемента.
Однако позволить себе создание компьютерных макетов на сегодняшний день могут далеко не все театры, поскольку услуги 3D-моделлеров имеют довольно высокую стоимость. В большинстве театров за миниатюрные модели пространств все еще отвечают бутафоры и декораторы.
Визуализация сцен для режиссеров и художников
Виртуальную модель создают задолго до начала репетиций и прежде чем приступить к строительству декораций. 3D-модель дает команде, работающей над новой постановкой, возможность увидеть пространство таким, каким оно должно предстать перед публикой, “покрутить” его одним нажатием кнопки и заметить недочеты.
С помощью визуализаций можно проверить мизансцены, расстановку объектов, взаимодействие персонажей с пространством и даже влияние смены угла и интенсивности луча световых приборов. Все это очень важно в сложных постановках, где ошибка в масштабе или перспективе может обернуться дорогостоящей переделкой на финальном этапе, задержками премьеры и постоянным нервным напряжением для всех участников творческого процесса.
Подготовка моделей для видеопроекций и VR-спектаклей
Современного зрителя уже не удивишь видеопроекциями и цифровыми, живыми задниками. Но к виртуальной реальности в театре привыкли еще не все. Если режиссер задумает внести такой элемент в постановку, то ему не обойтись без помощи 3D-моделлера. Эти мастера могут создать не просто подвижную графическую декорацию, а наполненную жизнью среду, существующую на экране или в VR-пространстве.
Эти модели должны быть точными, оптимизированными и визуально выразительными, чтобы органично вписываться в живое сценическое действие. Уже существуют постановки, где все действо происходит в виртуальной реальности, а зрители смотрят спектакль в VR-очках. Для таких постановок 3D-моделлеры создают интерьеры пространств, здания, улицы, все объекты и героев истории (или же интегрируют в пространство актеров, записанных на видео на специальных фонах).
Однако подобные опыты встречаются крайне редко, поскольку это довольно долгий и дорогостоящий процесс. Кроме того, многие зрители приходят в театр именно ради живой актерской игры и эмоций, а полное погружение в VR пока воспринимается, как игра, развлечение.
Какие навыки нужны театральному 3D-моделлеру?
В отличие от мастеров этого “жанра” из игровой или рекламной индустрии, театральный моделлер работает с живым пространством и реальными людьми, потому и спектр задач у него гораздо шире. Моделлеры, как и их ближайшие коллеги motion-дизайнеры в театре должны обладать, как техническими, так и творческими компетенциями.
Владение 3D-редакторами
Многие думают, что создатели 3D-мира обязательно должны уметь рисовать, но это скорее дополнительный бонус к профессиональным навыкам. Базой профессии остается уверенное владение программами для трехмерного моделирования. Это могут быть универсальные редакторы или специализированные инструменты для визуализации и анимации. Важно не просто знать интерфейс, а уметь быстро адаптировать модель под меняющиеся требования постановочной группы.
Понимание театрального пространства и перспективы
Театр — это особая оптика. То, что выглядит убедительно на экране, может потерять выразительность при взгляде из зрительного зала: детали могут быть размыты или оказаться слишком мелкими.
Моделлер должен понимать законы сценической перспективы, учитывать точку зрения зрителя и многие другие факторы, чтобы цифровая модель соответствовала законам театральной логики. Перспектива сцены влияет на то, как зритель видит и воспринимает объекты. С помощью изменений этого параметра можно играть с восприятием, ломать привычный образ мира — это очень важно для разных сценических решений.
Основы сценографии и работы со светом
Свет и тени, при изменении положения софитов, могут до неузнаваемости изменить восприятие сцены. Без знания основ сценографии 3D-моделирование становится бессмысленным, потому моделлеру важно понимать, как свет взаимодействует с формой, фактурой и цветом, как декорация поддерживает драматургию и настроение сцены, а не просто заполняет пространство.
Создавая модели для сцены важно осознавать их пропорциональность относительно других объектов и актеров, а также удобство их использования. Если предполагается, что спектакль будет гастролировать по разным городам и театрам, нужно заранее продумать возможные изменения, так как сцены могут значительно отличаться по глубине, ширине и высоте.
Процесс работы над спектаклем
Создание цифровой сценографии — это всегда коллективный процесс, в котором моделлер становится связующим звеном между замыслом и реализацией.
Задача этих специалистов — создать трехмерные цифровые образы объектов, декораций и самой сцены, превращая виртуальное пространство в копию будущей постановки. Разработка виртуальной модели основана на чертежах. На цифровом макете видно все нюансы планируемой конструкции — это помогает заметить недостатки и не тратить впустую время на строительство и средства на материалы.
Каждый элемент вписывают в макет сцены с учетом чертежей, заметок и зарисовок других участников творческого процесса. Моделлер берет во внимание не только визуальные составляющие, но и технические ограничения, и особенности сцены.
Особая задача — детализированная 3D-модель сцены. В ней учитываются размеры портала, глубина и высота площадки, расположение оборудования, подъемные системы и подвижные элементы. Эта виртуальная сцена превращается в точную цифровую копию пространства, позволяя избежать ошибок, которые на этапе монтажа могли бы обойтись слишком дорого.
От эскиза художника к 3D-модели
Процесс создания 3D-моделей для спектакля редко бывает линейным, но условно его можно разделить на несколько этапов.
- Работа начинается с эскизов, набросков и визуальных референсов, которые создают художники театра. Задача моделлера — сохранить идею, но перенести ее в цифровой формат и сделать объемной (если нужно).
- Далее происходит проектирование: формирование мудбордов и концепт-артов, которые со временем уточняются и усложняются. Этот процесс схож с созданием полотна художником, когда один слой краски ложится на другой ради создания глубины изображения, бликов и оттенков.
- Следующий этап — моделирования — формирование объемной геометрии объектов. Выбор техники зависит от компетенций мастера, задачи, сложности объекта и требований к его дальнейшему использованию.
- После этого наступает текстурирование — на модели накладываются материалы, задаются цвета (на начальной стадии они обычно нейтрального серого цвета), фактуры, степень отражения и шероховатости поверхностей.
- Рендеринг завершает визуальную часть процесса, превращая 3D-сцену в финальное изображение или анимацию.
Взаимодействие с режиссером и осветителями
3D-модель в современном театре — это важный рабочий инструментом для постановочной команды. С помощью изображения можно увидеть недостатки светового оформления, идеальные точки для декораций, траекторию артистов и оценить сцену зрительским взглядом. Моделлер постоянно вносит правки, адаптируя пространство под изменчивые желания режиссера.
Если моделлер создает не только макеты, но и графику, которая будет проецироваться на сцену, важны и другие аспекты. Один из них — оптимизация проекта для использования в реальности. Во время показов спектаклей все должно работать без сбоев. Для “облегчения” 3D-графики моделлер может упростить ее (сделать меньше слоев, анимации, текстур), чтобы снизить нагрузку на систему и избежать зависания. В этих вопросах важно, чтобы моделлер не сомневался в собственной компетенции и мог объяснить требовательному режиссеру, почему стоить упростить изображение.
Как 3D-модели превращаются в реальные декорации
3D-моделлер — не штатный сотрудник театра. Созданием виртуальных моделей занимаются, например, анимационные студии, которые создают мультфильмы.
Финальный этап, ради которого и создаются 3D-модели — производство декораций и оформления. После того, как модели утверждены расчеты, которые производит система, передают мастерам создания реальных декораций. Это могут быть, как сотрудники театральных цехов, так и подрядные организации. Виртуальный макет с учетом всех параметров сцены и точными расчетами системы позволяет создавать объекты без десятков чертежей на бумаге и избежать ошибок.
Инструменты и технологии
Театр все активнее осваивает технологии, которые еще недавно ассоциировались исключительно с кино или игровой индустрией.
В создании объемных цифровых объектов существует несколько принципиально разных подходов.
- Полигональный метод строится на создании формы из множества многоугольников (кубов, сфер, цилиндров), которые постепенно трансформируются, усложняются, обрастают деталями до тех пор, пока не станут цельным объектом.
- Сплайновое моделирование использует “язык” кривых. Поверхности здесь определяются плавными линиями, что делает метод особенно удобным при работе с обтекаемыми, сложными формами. Этот метод выбирают, если важна безупречная гладкость линий.
- Параметрический подход — самый “расчетливый”: при создании объектов опираются формулы, а любое изменение значений мгновенно отражается на всей конструкции. Для театральных постановок этото сложный метод почти не применяют, а вот в архитектуре без него не обойтись.
- Скульптинг ближе всего к традиционному художественному процессу: моделлер словно работает с цифровой глиной, вытягивая, вдавливая и сглаживая поверхность с помощью специальных инструментов. Так создают героев историй, персонажей, которые должны повторять реальные формы и движения.
Популярные программы для 3D-моделирования
Выбор метода напрямую связан с программным обеспечением, в котором работает специалист. В театральной практике используются как универсальные 3D-редакторы, так и специализированные программы для визуализации и анимации.
- Blender — универсальный и при этом бесплатный инструмент. Его часто используют начинающие моделлеры, чтобы понять принципы ремесла. Однако возможности анимации и скульптинга делает эту программу популярной и среди профессионалов с большим опытом.
- ZBrush позволяет создавать модели с исключительной детализацией персонажей и окружения.
- Houdini ориентирован на сложные, масштабные задачи — процедурное моделирование, генерацию эффектов, работу со светом и материалами, где важны гибкость и возможность управлять процессами на уровне алгоритмов.
Использование VR и AR в театральном дизайне
Технологии виртуальной и дополненной реальности все активнее встраиваются в театральную действительность. Использование технологий позволяет не только раздвинуть привычные границы сцены, но и усилить эмоциональное воздействие на зрителя, вовлекая его в происходящее как участника событий.
VR — это возможность полного погружения в цифровую среду, где зритель оказывается внутри мира постановки и может взаимодействовать с героями и объектами, если это предполагает режиссер. Интерактивность становится ключевым элементом: зрители могут принимать решения, делать выбор и влиять на развитие действия. Сюжет приобретает вариативность. Такой спектакль можно смотреть множество раз и всегда открывать новые повороты истории.
Таких постановок в мире — единицы, но тем они и интереснее. Один из примеров — спектакль 2017 года «Клетка с попугаями», от режиссера-экспериментатора Максима Диденко. Публика надевала VR-шлемы, чтобы перенестись во времени — в фантастическое будущее. В тот же год в Тюмени впервые показали «В поисках автора». В этой истории цифровое пространство становится инструментом философского диалога: зрителям предлагается размышлять о жизни, взаимодействуя с диджитал-средой через специальное приложение. Одна из самых ярких мировых VR-премьер — «Гамлет 360: дух отца» (2020 г.) предлагает зрителю перевоплотиться в умершего отца Гамлета, который наблюдает за событиями трагедии.
VR стремится полностью перенести зрителя в виртуальный мир. AR — дополненная реальность: эта технология накладывает цифровые элементы на физический мир, усиливая реальные декорации, костюмы и сценическое действие.
Одно из направлений применения AR — виртуальные костюмы: на актеров в реальном времени проецируются цифровые образы, благодаря чему персонажи могут мгновенно менять внешний вид. Расширенные декорации становятся еще одной областью эксперимента: к существующим сценическим конструкциям добавляются виртуальные элементы, формируя пространства, не подчиняющиеся законам физики и масштаба. AR активно используется и для создания виртуальных спецэффектов. Огонь, взрывы или фантастические силы могут возникать будто из ниоткуда.
Эта технология становится все более популярной не только на сцене театра, но и в других его пространствах: театры создают виртуальные экскурсии по залам и закулисью. Так у гостей остается яркое ощущение, что театр действительно полон волшебства.
3D-печать элементов декораций
Некоторые элементы декораций сегодня создаются с помощью 3D-печати. Это очень удобно при работе со сложными формами, реквизитом и деталями, которые долго или дорого производить привычными способами.
Еще один плюс печати моделей на 3D-принтере — облегчение конструкции. Пластиковые модели можно сделать полыми, тогда подвесные элементы будут почти такими же легкими, как и декорации из папье-маше, но при этом еще и более долговечными.
Где учиться на 3D-моделлера для театра?
Путь в профессию часто складывается из сочетания технического обучения и театральной практики. Освоить 3D-моделирование сегодня можно как в крупных вузах, так и вне стен профильных учебных заведений — пройдя курсы или переподготовку.
Онлайн-платформы предлагают самые разные форматы обучения:
- Udemy делает ставку на структурированные курсы с пошаговыми объяснениями и практикой;
- Coursera и edX предлагают более академический подход — программы, разработанные при участии университетов и ориентированные на системное понимание дисциплины;
- Blender служит полноценным образовательным ресурсом: здесь собраны документация и обучающие видео.
Курсы 3D-графики с театральным уклоном
В театральных вузах готовят не только режиссеров и актеров, но и специалистов других театральных профессий. Студенты-декораторы и будущие художники сцены обязательно изучают и основы 3D-графики и моделирования.
Однако для работы важно самостоятельное углубление в тему и технические особенности этого направления искусства. Курсы 3D-моделлеров можно пройти во ВГИКе, Университете промышленных технологий и дизайна Санкт-Петербурга, Московском политехе и многих других учебных заведениях.
Как составить портфолио для работы в театре
В театр редко берут человека совсем без опыта, поскольку, для того, чтобы оставаться конкурентными, скорость создания новых проектов должна быть очень высокой.
Однако вовсе не обязательно, чтобы в вашем портфолио уже были театральные проекты. Достаточно работ, где видно, что вы понимаете сложности и тонкости органичного вписывания объектов в пространство. Важно показывать проекты, где видно взаимодействие формы, света и тени.
Для практики можно связаться с любительскими труппами — в таких проектах всегда нужна помощь и новые идеи.
Стажировки в театрах и дизайн-студиях
Еще один путь к созданию 3D-моделей для театра — практика в дизайн-студиях, которые специализируются на подобных проектах. Плюс такого выбора в том, что театры часто обращаются именно в студии, а не ищут мастера графика самостоятельно: это обусловлено как большим доверием к профессиональным командам, так и юридическими особенностями заключения контрактов.
Если руководство студии заметит ваш потенциал, они могут пригласить вас в команду или же отдать проект, с которым к ним обратились. Стажировка в театрах также поможет войти в профессию — работа ассистентом сценографа или волонтерская помощь на фестивалях — отличный вариант для первого касания со сценой и понимания собственных возможностей.
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